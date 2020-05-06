شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: فيروس كورونا في أوروبا سريع الانتشار وأكثر عدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العلماء إن نسخة الفيروس التاجي التي تجتاح المملكة المتحدة وأوروبا أكثر عدوى من تلك التي تسببت في انتشار الوباء في الصين.

درس الباحثون في الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا لتقرير جريدة " ديلى ميل" البريطانية، الفيروسات المأخوذة من عينات المرضى ووجدوا أن الغرب يبدو أنه أصيب بنسخة متحولة من الأصل من الفيروس، وتم إجراء الدراسة من قبل علماء في جامعة شيفيلد ومختبر لوس ألاموس الوطني ، نيو مكسيكو .

وقالوا إن الشكل المتحور للفيروس يبدو أكثر عدوى وينتشر بشكل أسرع ولكن لا يبدو أنه يؤثر على مدى خطورة المرض، كما أنه يثير احتمال أن الفيروس قادر على التحور بطريقة يمكن بمرور الوقت، أن تؤدي إلى فرص أساسية تقلل من احتمالية تطوير المناعة الطبيعية لفعالية اللقاح.



كورونا فى أوروبا

وقال العلماء إنه يعتقد أن أصل الفيروس في الصين أو أوروبا ، والذي يطلق عليه G614 ، هو الآن "الشكل الوبائي السائد في العديد من البلدان".

وقالوا إنه تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا في فبراير وأصبح منذ ذلك الحين أكثر أشكال الفيروس شيوعًا في المرضى في جميع أنحاء العالم

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وتتحول الفيروسات بشكل طبيعي طوال الوقت ولا يكون سبب للقلق عادة ولكن يجب دراستها في حالة تغيرها كثيرًا بحيث تصبح غير معروفة للجسم ولا يمكن للوقاية من الإصابة بالعدوى الأولى أن تحميها ، كما هو الحال مع الأنفلونزا.

وهذا يعنى أنه إذا تم تطوير لقاح لاستهداف الفيروس عن طريق تحديد بروتينه المرتفع ، على سبيل المثال ، فإن ذلك سيصبح عديم الفائدة إذا تغير شكل البروتين.

وينطبق نفس المبدأ على المناعة الطبيعية - إذا تعلم الجسم مهاجمة الفيروسات ببروتين ارتفاع شكل واحد ، فقد لا يتعرف على الفيروس أو يتفاعل مع فيروس إذا أخذ شكلًا مختلفًا.

ولا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كان الناس يطورون مناعة طويلة المدى بعد نوبة أول COVID-19، بينما يقوم علماء وراثة بارزون بتحليل جينومات الفيروس القاتل في 260 مريضًا مصابًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث حددوا 12 نسخة فريدة من الفيروس ، لم يتم العثور على أحدها إلا في بريطانيا - مما يعني أنه تحور على أرض المملكة المتحدة.

ويقول العلماء إن معظم السلالات تم استيرادها من إيطاليا وإسبانيا ، وهما الدولتان الأكثر تضررا في العالم وقت إجراء البحث، ويقول خبراء الأمراض المعدية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي من السلالات أكثر فعالية أو معدية من غيرها.