صحة ورشاقة

استخدام أدوية السكته الدماغية لعلاج مرضى الحالات الخطيرة لكورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضحت دراسة بحثية بجامعه أبردين البريطانية أنه يمكن إعادة استخدام دواء السكتات الدماغية لعلاج المرضى الذين يعانون من فيروس ، حيث قال العلماء أن التأثير الذي يقوم به عقارضد الجلطات لما يوجد به من بروتين يذيب تخثر الدم يمكن أن يكون طريقة جيدة لمعالجة مضاعفات إصابة الرئة التي يسببها فيروس كورونا.

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وأوضح الباحثين وفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية أنه يمكن لأمراض مماثلة لـكوفيد 19 بما في ذلك الأنفلونزا أن تخلق التهابًا ينتج عنه ترسبات بروتين يسمى الفيبرين وهو اذلي تتكون منه الجلطات الدموية، وهذا التراكم من الفيبرين يشغل مساحة ويقلل من كمية الأكسجين التي يمكن للرئة استيعابها.

وأشارالباحثين أن المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا معرضون لتكوين جلطات دموية غير مرغوب فيها مما يزيد في النهاية من خطر الوفاة، والنصيحة حاليًا هي علاج مرضى كورونا الذين يعانون من مضاعفات في الرئة باستخدام الأدوية لمنع تكون جلطات الدم غير المرغوب فيها ومع ذلك ، فإن هذه الأدوية لن تساعد على تكسير الجلطات التي تكونت بالفعل.

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علاج جديد

وأقترح الباحثين في استخدام علاج الجلطات والذي يستخدم حاليًا لعلاج مرضى السكتة الدماغية لعلاج مرضى كورونا الذين يعانون من مضاعفات شديدة وتكون الجلطات.

قال الدكتور نيكولا ماتش: "بالنظر إلى النطاق الزمني العاجل لعلاج المرضى المصابين بأمراض شديدة والعبء الحالي على الأنظمة الصحية، فإن إعادة استخدام العلاجات الحالية، مثل tPA ، هونهج عملي في معالجة مضاعفات إصابة الرئة المرتبطة بفيروس كورونا، وساهم في هذه الورقة العلمية باحثون في جامعتي أكسفورد وريدينج والمستشفى الملكي الحر في لندن.

 

 

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