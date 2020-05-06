نصائح لتعلمي طفلك المشي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - تحلمين باليوم الذي ترين فيه طفلك يخطو أول خطوة، تشعرين بالخوف من سقوط طفلك الصغير، والتعرض للإصابة، يمكنك الاطلاع على هذا المقال لاكتشاف أهم النصائح لتعلم طفلك المشي دون السقوط، الدكتور أشرف إسماعيل استشاري العظام يوضح ذلك.

نصائح لتعلم كيفية المشي دون السقوط المؤلم



شجعي طفلك على تعلم هذه العادة الجديدة؛ ليعتمد على نفسه، عندما يكون لدى طفلنا الوقت الكافي لتعلم المشي بمفرده، يمكننا أن نعطيه تلك الدفعة الصغيرة لتحفيزه على المشي ولكن بدون ضغط قبل أوان استعداده.

بالصبر والكثير من الحب ستضمنين أن طفلك لم يعد بحاجة إليك عند الذهاب لألعابه.

نصائح لتعلم المشي

الشيء الأكثر أهمية هو التأكد من أنه خلال هذه العملية لا يقع طفلنا كثيراً.

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كيف يمكنني تحفيز طفلي على المشي؟

استخدمي ألعاب طفلك كدافع، أي؛ ضعيها أمامه، على مسافة معينة حتى إذا أراد اللعب بها، يجب أن يقترب أولاً، يجب أن تكوني بجانبه، تقيمي جهوده.

يجب أن يكون الطفل حافياً بدون جورب أو حذاء، لأنه عندما تكون أقدامهم حرة يشعرون بالأمان، لذلك هذه نصيحة جيدة لطفلك لبدء أول مشية له بمفرده.

إذا رأيت أن طفلك يخاف من السقوط، فحاوطيه بالأثاث أو صافحيه لجعله يشعر بالحماية، في بعض الأحيان يسقط الطفل كثيراً ويبدأ في البكاء ولا يريد المحاولة مرة أخرى. لا تضغطي عليه، فقط احتضنيه وهنئيه على شجاعته.

كيف يجب أن تكون خطوات طفلك الأولى؟



لا يجب أن تكون تحت الضغط، بل شيئاً فشيئاً، لقد مررنا جميعاً بهذه المرحلة ومن المؤكد أن أمهاتنا لم يجدنها بسهولة.

الخطوة الأولى للطفل هذه عملية يجب أن يكون فيها الآباء سعداء، ويجب أن تكون البيئة آمنة وهادئة حتى يربط طفلك عادته الجديدة بشيء إيجابي. إذا لم يتحقق الهدف في الوقت المناسب، فلا يزال الأمر يستحق تقييم الجهد حتى النهاية.

امنحيه الأمان والثقة إذا سقط أو ارتكب خطأ، فستكون حافزاً لرفعه ودعمه مرة أخرى بدون إجبار بل بحب وحنان وصحبة وسعادة.