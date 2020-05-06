نصائح لتخلص الرضيع من اللهاية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - يعتاد الكثير من الأطفال على وضع اللهاية في الفم، فماذا عن صحة هذه العادة، وكيف تتخلص منها الأم، نقدم لك الخليج 365 نصائح سحرية ستساعد طفلك على الانفصال عن اللهاية قبل فوات الأوان ،قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، إنه عندما لا يستطيع الطفل مغادرة اللهاية حتى النوم، فينبغي أن تستمر منبهاتنا، لأن هذا سيكون أحد أعراض الاعتماد على شيء غير ضروري بالنسبة له. لذلك باستخدام هذه النصائح، يمكنك مساعدة طفلك على ترك هذا المنتج.

نصائح لتخلص طفلك من اللهاية



بالنسبة لمثل هذا الكائن الصغير، من الصعب جداً تحديد أنه يجب أن ينفصل عن شيء ما، عندما يكون عمره بضعة أشهر فقط أو مجرد عام واحد، لا يزالون لا يفهمون ما هو جيد أو سيئ. ومع ذلك، هناك بعض الأطفال، عندما يكبرون، يغادرون اللهاية لأنهم يجدون أشياءَ أخرى تجذب انتباههم.

الصبر والمصابرة



من أجل إزالة هذه العادة من طفلك، يجب أن يكون لديك الكثير من الصبر والمثابرة. يوماً بعد يوم سيكون عليك العمل على ترك طفلك اللهاية؛ حتى يتخلّى عنها بالفعل.

الدافع لطفلك

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عندما تحاولين تحفيز طفلك على تحقيق شيء ما، ابحثي عنه دائماً في الوقت المناسب، في بيئة هادئة، بدون ضغط. عليك أن تصفقي له كثيراً عندما ترين أنه يفعل ذلك.

أعطيه أمثلة لأطفال لا يفضلون اللهاية



قدمي له أمثلة على الأطفال الآخرين الذين ليس لديهم عادة استخدام اللهاية، عادة ما يقلد الصغار ما يرونه، لذلك إذا عرضت عليهم حالة جيدة، فمن المحتمل جداً أن ينسخوا ما يرونه.

احذري من استبدال اللهاية بشيء سلبي



حتى إذا كنتِ تشعرين بالضيق أو القلق من أن طفلك سيعتاد على اللهاية، فهذا لا يعني أنه يجب عليك استبدال اللهاية بأداة أخرى، لأنها ستكون تقريباً المصير نفسه.