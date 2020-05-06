كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 01:44 مساءً - تؤثر الكوارث على الأطفال بشكل مختلف عن البالغين، فالأطفال لهم أجسام مختلفة واحتياجات مختلفة، أجسام الأطفال تختلف عن أجساد البالغين، كما أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بجروح خطيرة، يستنشقون الهواء لكل رطل من وزن الجسم أكثر من البالغين، لديهم جلد أنحف، لذلك التقى موقع "الخليج 365 نت" بالدكتور يوسف علي فريد وحاوره في نقاط محددة حول مدى تأثير الكوارث على الأطفال بشكل مختلف عن البالغين. كيف تؤثر الكوارث على الأطفال بشكل مختلف عن البالغين؟ Advertisements قد يكون لفقدان السوائل (مثل الجفاف أو فقدان الدم) تأثير أكبر على الأطفال؛ لأن لديهم سوائل أقل في الجسم.

من المرجح أن يفقد الأطفال الكثير من حرارة الجسم.

يقضون المزيد من الوقت في الخارج وعلى الأرض، كما يضعون أيديهم في أفواههم أكثر من البالغين.

يحتاج الأطفال إلى مساعدة البالغين في حالات الطوارئ.

إنهم لا يفهمون تماماً كيفية الحفاظ على سلامتهم.

يمكن للأطفال الأكبر سناً والمراهقين اتباع توجيهات الآخرين.

لكن يمكن للأطفال الصغار الخوف أو البكاء أو الصراخ.

قد لا يتمكنون من شرح ما يؤلمهم أو يزعجهم.

هم أكثر عرضة لتلقي الرعاية والاهتمام الذي يحتاجونه من الأبوين أو غيرهما من مقدمي الرعاية حولهم.

تتطلب القوانين من شخص بالغ اتخاذ قرارات طبية تتعلق بالأطفال. أثر بعض الأمراض والأدوية على الأطفال في بعض الأحيان، سيتعين على البالغين اتخاذ قرارات بالمعلومات التي لديهم في ذلك الوقت.

يمكن أن يؤثر الإجهاد النفسي الناجم عن كارثة على الأطفال أكثر.

لديهم شعور أقل بالسيطرة.

لديهم قدرة أقل على التحمل .

هم أقل خبرة حول كيفية الخروج من موقف صعب.

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