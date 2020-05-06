شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية:مركب بخلاصة العرق سوس قد يساعد في علاج فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة صينية إلى أن هناك مركب موجود في خلاصة عرق السوس لديه القدرة على علاج الفيروس التاجي كورونا المستجد.

ووجد الباحثون وفقا للموقع الصينى "SCMP"، أن مركب الليكويترين الموجود بالعرق سوس يوقف بشكل كبير التكاثر السريع للفيروس الجديد في خلايا القرود.

وأظهر المركب الموجود في خلاصة عرق السوس الذى يستخدم في الطب الصيني التقليدي، إمكاناتيه كمضاد للفيروسات للعلاج فيروس كورونا المستجد، وفقا لدراسة أولية أجراها باحثون في بكين.



مستخلص العرق سوس

يحتوي عرق السوس الصيني، وهو نبات مزهرموطنه آسيا، على مركب يسمى الليكريتين ، والذي قال الفريق إنه وجد أنه يمنع التكاثر السريع لسلالة الفيروس الجديدة في خلايا القرود، واستخدمت الدراسة ، التي لم تتم مراجعتها من قبل العلماء، تقنية الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية البحث.

كتب فريق الخبراء الطبيين من جامعة بكين وأكاديمية العلوم العسكرية في ورقة مطبوعة على موقع bioRxiv قبل الطباعة ، مضيفين : "نوصي باستخدام Liquiritin كمرشح تنافسي لعلاج Covid-19".



نبات العرق سوس

يتسابق العلماء في جميع أنحاء العالم لتطوير علاجات ولقاح للمرض، والذى تم الإبلاغ عنه لأول مرة في وسط الصين أواخر العام الماضي وانتشر في جميع أنحاء العالم ، وأصاب أكثر من 3.6 مليون شخص وقتل أكثر من 253000.

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يتم علاج المرضى في الغالب بالأدوية المضادة للفيروسات ، ولكن لم يثبت أي منها فعاليته ضد فيروسات التاجية، كما يتم استخدام الأدوية التي يمكنها تهدئة جهاز المناعة والأجسام المضادة التي يمكنها مهاجمة الفيروس.

عادة ما يتم العثور على مركب Liquiritin في شكل أقراص عرق السوس المركب العشبي في الصين ، حيث كان الطب التقليدي توصف بكين بأنها علاج مهم لمرضى Covid-19 - على الرغم من أن العديد من العلماء يشككون في فوائده.



جذور العرق سوس

وفقًا لورقة البحث ، يعمل الليكويرينين كمضاد للأكسدة وله تأثيرات مضادة للاكتئاب ، ومضاد عصبي ، ومضاد للالتهابات وعلاجية على المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، كما تستخدم خلاصة عرق السوس أيضًا بشكل شائع في مشاكل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، كما يستخدم على نطاق واسع محلي بالصين.

استخدم الفريق نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بفعالية الليكريتين ، ووجد أنه يمنع بشكل كبير تكرار سلالة الفيروس الجديدة ، Sars-CoV-2 ، في خلايا فيرو - وهو خط خلية تم تطويره من قرد، واختبروا المركب على الفئران لمدة ٧ أيام ، ووجدوا أن الليكريتين "لم يظهر سمية أو آثارًا جانبية في تجربتين مستقلتين" ، وفقًا للصحيفة.

وكتب الباحثون "باختصار ، نقترح أنه يجب تقييم الليكريتين في المرضى الذين يعانون من Covid-19، ففي الصين ، تم إعطاء الطب الصيني التقليدي لأكثر من 90 ٪ من مرضى Covid-19 كجزء من علاجهم ، ولكن لا توجد إحصاءات أو أدلة تثبت فعاليته بقوة جتى الان. .

واقترحوا أيضًا أن المركب يمكن أن يكون له "وظيفة واسعة وفعالة مضادة للفيروسات على مسببات الأمراض الفيروسية الأخرى" مثل التهاب الكبد B وفيروس نقص المناعة البشرية.