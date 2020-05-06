شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 7 نصائح للوقاية من ألم العمود الفقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعرض الكثيرون وخاصة ربات البيوت للتعب والإرهاق الشديد فى رمضان نتيجة الصيام مع شغل المنزل، مما ويؤثر على العمود الفقرى، ولأن مشاكل العمود الفقرى متعددة ننصح ربات البيوت باتباع بعض النصائح للوقاية من الألم حسب ما ذكره موقع everydayhealth. 1: ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية 2: الابتعاد عن زيادة الوزن وتراكم الدهون فى الجسم لأنها تؤثر على صحة العمود الفقرى. 3:اتباع نظام غذائى صحى خالى من الدهون والأطعمة الدسمة والمقليات. 3: من الممكن وضع وسادة صغيرة بين الكرسى وأسفل الظهر. 4: الجلوس بشكل مستقيم لتجنب مشاكل الفقرات والانزلاق الغضروفى. 6: النوم على أحد الجانبين، أو البطن مع وضع وسادة أسفل البطن . Advertisements 7: تناول الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه والابتعاد عن المشروبات الكحولية.

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