لأول مرة منذ أسابيع.. إسرائيل بلا وفيات جراء كورونا

للمرة الأولى منذ أسابيع لم تسجل إسرائيل حالات وفاة بفيروس كورونا خلال ساعات الليل في حين شخصت 9 إصابات جديدة، الأربعاء.



وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 9 إصابات بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية ما رفع عدد المصابين إلى 16314، فيما بقي إجمالي عدد الوفيات 238 حالة.

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وقالت الوزارة إن 90 من إجمالي الإصابات في حالة صحية حرجة و55 في حالة متوسطة، في حين يعيش 70 من المصابين على أجهزة التنفس.

ولفتت الوزارة إلى أن 10527 من إجمالي عدد المصابين تماثلوا للشفاء، وأن اجمالي عدد المرضى حاليا يبلغ 5549 حالة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية خففت أمس من القيود التي كانت فرضتها في مارس الماضي.