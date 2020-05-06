شكرا لقرائتكم خبر عن عشان كورونا جاية مع رمضان والامتحانات.. لطلاب الثانوية العامة ازاى تركز وتستعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادنا فى السنوات الاخيرة على مصادفة امتحانات الثانوية العامة مع شهر رمضان وهنا يعانى الطلاب من الارهاق الشديد نتيجة الصيام والحر ، ولكن هذا العام يضاف اليهما انتشار الوباء العالمى فيروس كورونا، مما يؤثر ذلك على الصحة النفسية للطلاب، لذلك يقدم الخليج 365 بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة للتركيز والاستعداد للامتحانات وفقا لما ذكره موقع studyinternational وهى:

1:لا تضغط على نفسك فى المذاكرة بشكل متواصل ولكن اعطى نفسك وقت من الراحة لمدة 10 دقايق كل فترة حتى تستعيد نشاطك وتركيزك من جديد.

2:غسل اليدين والوجه باستمرار يساعدك على تجديد النشاط والانتعاش من جديد وخصوصا اثناء الصيام والحر.

3:من أكثر الاخطاء التى يقع فيها الطلاب اثناء المذاكرة هى استخدام السرير بدلا من المكتب لأداء المهام الدراسية وذلك يسبب لك النعاس والكسل ، لذلك عليك بالمذاكرة على المكتب.

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4:تجنب السهر وحاول أن تنمام عدد ساعات كافية فيساعدك ذلك على التركيز والنشاط ويعزز صحة الجهاز المناعى عندك.

5: الاهتمام بتناول الاطعمة الصحية فى الفطار والسحور وخصوصا الخضراوات والفواكه التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتساعد على التركيز والنشاط.

6:حافظ على رطوبة جسمك واهتم بتناول السوائل الطبيعية والمياه بين الافطار والسحور، فهى من الطرق الطبيعية التى تعزز صحة الجسم وتساعدك على التركيز والنشاط.