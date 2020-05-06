إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. ليه لازم ناكل قراصيا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365 " فى سلسلة معلومة طبية رمضانية فوائد تناول القراصيا أو البرقوق المجفف، وهو من أشهر أنواع الياميش فى رمضان ونرصد هذه الفوائد بحسب موقع food .NDTVمن خلال الإنفو جراف التالى فوائد القراصيا على سفرة رمضان Advertisements

معلومه طبيه (1) １ - غنية بمضادات الأكسدة التى تحميك من الأمراض . ２ - تحسين صحة الإبصار والرؤية الجيدة لاحتوائها على فيتامين أ ３ - مفيدة لصحة القلب لأنها غنية بالبوتاسيوم الذى ينظم ضغط الدم . ４ - تعالج الإمساك وتحسن الهضم لأنها غنية بالألياف . ５ - الوقاية من هشاشة العظام . ６ - تحسين صحة الشعر والبشرة . غنية بمضادات الأكسدة التى تحميك من الأمراضتحسين صحة الإبصار والرؤية الجيدة لاحتوائها على فيتامين أ ３مفيدة لصحة القلب لأنها غنية بالبوتاسيوم الذى ينظم ضغط الدمتعالج الإمساك وتحسن الهضم لأنها غنية بالأليافالوقاية من هشاشة العظامتحسين صحة الشعر والبشرة

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