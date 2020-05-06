شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. إلى أى مرحلة وصلت العلاجات المتاحة لفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انتشار الفيروس التاجي كورونا، وكل يوم نسمع عن دواء جديد، ويتم تأييد أنه يساهم في علاج هذا الفيروس، وخلال سلسة س وج، سنتعرف على بعض العلاجات التي تم الإعلان عنها الفترة السابقة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وموقع " HealthDayNews"، وموقع "mirror".

ما هو دور دواء الإيبوبروفين وعقار الكلوكورين في علاج كورونا؟

هو من الأدوية التي تساهم بشكل كبير في علاج التهاب المفاصل، ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع " HealthDayNews"، الذي أشار أن هذا الدواء تم إلقاء التجارب عليه في فرنسا، وثبت كفائته في المساعدة في العلاج، مع أخذ بعض الأدوية والعلاجات الأخري كالباراسيتامول، ولكن هذا الدواء حذر منه لأمراض الكبد.

ونشرت جريدة " لو فيجارو الفرنسية"، تقريرا يؤكد دور ونسبة نجاح عقار الكلوروكين في علاج مرضي فيروس كورونا، حيث وصلت عمليات النجاح إلى 75% من مرضى كورونا، وهذا يعني أن هذا الدواء هو الأمل.

ما هو دواء EIDD -2801 في علاج كورونا؟

وخلال تقرير نشر في صحيفة neuroscience ، أن هناك دواء جديد مضادا للفيروسات، ويحد من إصابة الرئة بمشاكل كبيرة، المترتبة علي الإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وهذا الدواء يسمى EIDD-2801 يمكن أن يغير الطريقة التي يعالج بها الأطباء مرضى فيروس كورونا، لأنه يقلل فرص تعرض الرئة لأي تلف.

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الدواء المناعي في علاج كورونا؟

نشرت جريدية ميرور، أن الدواء المناعى tocilizumab يوصف للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، والروماتيود، ولكن التجارب تثبت الأن إمكانية استخدامه على المصابين بالفيروس التاجي كورونا دون التجارب، وأجزم العلماء أنه يساهم في الشفاء لجعله يقوم بتقوية الجهاز المناعي.

دور الدواء الياباني في علاج كورونا؟

" Avigan " هو أسم الدواء اليابانى الذي أصبح ملفتا لأنظار العالم، وتقوم العديد من الدول بالقيام بالتجارب السريرية، ومنها الصين وإيطاليا وأمريكيا.

وقامت الصين واليابان بإعطاء هذا الدواء ضمن البروتوكولات العلاجية لمرضي فيروس كورونا، بالفعل ثبت كفاءته في العلاج.