ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا إلى 164807

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، الأربعاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 164807 بعد تسجيل 947 إصابة جديدة.
وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد قفز إلى 6996 بعد تسجيل 165 حالة وفاة جديدة.
يأتي ذلك بينما تعتزم الحكومة الألمانية، الإبقاء على حظر الأنشطة العامة الكبرى حتى نهاية أغسطس/آب على الأقل في إطار إجراءات احتواء الفيروس.
وكشفت مسودة قرار، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، توجه الحكومة، قبل مناقشة بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الاتحادية الألمانية.
والإثنين الماضي، مددت ألمانيا إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو/أيار الجاري، ضمن تدابير تستهدف وقف تفشي فيروس كورونا.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن بلاده المشتركة في منطقة الشينجن مفتوحة الحدود في أوروبا ستمدد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو/أيار.
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