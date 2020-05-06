الكركم والتفاح.. أبرز الأغذية للوقاية من ألزهايمر

يعتبر مرض ألزهايمر من أكثر الأمراض إثارة للخوف، وهو عبارة عن اضطراب عصبي تدريجي بالمخ، يؤدي إلى تلف في خلايا المخ، ما يؤثر على المهارات الاجتماعية والعقلية للإنسان.

مدونة "بلانيت بيزد نيوز" الأمريكية، رصدت أهم الأمور اللازمة لحماية العقل منعاً للإصابة بـ"ألزهايمر".





ينتهج أغلبنا مسارات صحية سيئة، تزيد من معدلات الإصابة بأمراض عصبية وعقلية، من بينها ألزهايمر والاكتئاب والخرف.

والخبر السعيد أن العقل البشري شديد القوة، وقدرته على المقاومة غير محدودة، وبالتالي تسهل مواجهة أي مرض عصبي أو عقلي فور اعتماد نمط ونظام صحي جيدين.

وثَبت أن الكركم والكاري يمكنهما حماية العقل من العجز والخرف والموت المبكر، لذا ينصح كثير من الأطباء باعتماد نظام غذائي يحتوي عليهما.

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وأثبتت دراسات حديثة انخفاض معدل الإصابة بألزهايمر وارتفاع الكفاءة العقلية في الهند والبلدان التي تشتهر بتناول الكاري في وجباتها الغذائية.

وكشف خبراء التغذية أن تناول عصائر فواكه وخضروات غنية بالفلافونيد (مركبات عضوية قابلة للانحلال في الماء)، مثل الطماطم والتفاح، يقلل احتمالية الإصابة بألزهايمر والخرف.





كما خلصت دراسة حيوانية إلى انخفاض معدل إصابة الفئران بألزهايمر بعد تناولهم عصير الرمان، فيما ينصح الخبراء بالالتزام بحمية البحر المتوسط، التي تقوم على تناول كثير من الفواكه والخضراوات، والتركيز على الحبوب واستخدام زيت الزيتون في الطهي، وتناول كثير من الدهون المشبعة بأوميجا 3، التي توجد في سمك السلمون والتونة والسردين.



