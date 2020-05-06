وفيات كورونا بأمريكا اللاتينية تتجاوز 15 ألف حالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في أمريكا اللاتينية عتبة الـ15 ألفاً، أكثر من نصفها في البرازيل لوحدها، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" فجر الأربعاء استناداً إلى بيانات رسمية.

وأظهر التعداد (الذي أجري لغاية الساعة 02:30 ت ج) أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في القارّة بلغ أكثر من 282 ألف شخص، أكثر من ثلثهم في البرازيل لوحدها (114.175 مصاباً توفي منهم 7921).

وحلّت في المرتبة الثانية من حيث عدد ضحايا الوباء المكسيك (2.271 وفاة من أصل 24.905 مصابين) تليها الإكوادور (1.569 وفاة من أصل 31.881 مصاباً).

ويرجّح الخبراء أن يبلغ الوباء ذروته في أمريكا اللاتينية في الأيام القليلة المقبلة.

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ومدّدت دول عدّة في القارة، من بينها الإكوادور وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان، إجراءات الإغلاق في محاولة لوقف انتشار الفيروس الفتّاك.

وطلبت "منظمة الصحة للبلدان الأمريكية" (باهو) من دول المنطقة أن تكون "حذرة" عندما تبدأ بتخفيف القيود المفروضة للحدّ من تفشّي الوباء.

وحذرت المنظمة من أن وتيرة تفشّي الفيروس لا تزال "مرتفعة جداً" في البرازيل والإكوادور وبيرو وتشيلي والمكسيك.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي توقعت أن تشهد هذه المنطقة أسوأ ركود لها على الإطلاق بسبب جائحة كوفيد-19 مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في القارة بنسبة 5.3% في عام 2020.