وفيات كورونا في فرنسا تتجاوز 25500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في فرنسا إلى 25531، الثلاثاء، بعد تسجيل 330 حالة جديدة، وهو أعلى معدل زيادة في 6 أيام.

وقالت "الصحة الفرنسية" في بيان، إن عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة انخفض إلى 3430 من 3696 الإثنين، في تراجع لليوم الـ27 على التوالي.

وانخفض عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات مرة أخرى إلى 25548 من 25775، في استمرار أيضاً للانخفاض منذ 3 أسابيع.