"الصحة اليمنية" تطالب بحظر تجوال شامل في عدن لمدة أسبوعين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الصحة اليمنية، ناصر باعوم، الثلاثاء، السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن، إلى فرض حظر تجوال في المدينة لمدة أسبوعين على الأقل، وذلك في أعقاب اكتشاف 15 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها حالتا وفاة.

وأشار باعوم، في بيان تلفزيوني، إلى أن ضرورة فرض حظر التجول "حتى تتمكن فرق الترصد الوبائي من القيام بعملها وحصر أي حالات اشتباه أو إصابات بفيروس كورونا الجديد"، مشددا على ضرورة القيام بإجراءات احترازية صارمة لما فيه مصلحة الجميع.

وطالب الوزير اليمني العاملين في القطاع الصحي بالمحافظات غير المحررة، بالشفافية والإفصاح عن عدد حالات الإصابة بالوباء، وتحمل المسؤولية حيال ذلك، في إشارة إلى تكتم الحوثيين عن الأعداد الفعلية للإصابات بالفيروس.

وأشار باعوم إلى أن أي إخفاء لعدد الحالات سيضر بالشعب اليمني كون الوباء لا يفرق بين صغير وكبير، مؤكدا أهمية تبادل المعلومات حول الإصابات والاحتياجات لما فيه مصلحة الجميع.

Advertisements

ولفت الوزير اليمني إلى أن الحكومة أعلنت عن حالات الإصابة والوفيات بالوفاء بمحافظات حضرموت وعدن وتعز بكل وضوح وشفافية، وإخفاء أي معلومات ليس من صالح الشعب اليمني ويوسع من انتشار الفيروس.

وفيما يخص المساعدات الدولية، نفى باعوم تسلم الحكومة أي مبالغ مالية من البنك الدولي حتى الآن، لافتا إلى توزيع المستلزمات الطبية على كل المحافظات ولم يتم إخفاء أي شي منها.

وسجل اليمن حتى الآن 22 إصابة بفيروس كورونا بينها 4 حالات وفاة، في مدن يمنية هي عدن وحضرموت وتعز.