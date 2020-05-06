بعد الانتشار الكبير وغير المسبوق لفيروس كورونا، بات من الضروري استخدام المعقمات المبيدة للبكتيريا والجراثيم المسببة للكورونا وأي مرض فيروسي آخر، ولأنكِ قد لا تجدين الكمية الكافية من معقم اليدين في المتاجر كونها تباع بكثرة، فسنعرفك على طريقة عمل معقم لليدين طبيعي في المنزل.

معقم اليدين

معقم اليدين هو عبارة عن سائل مكثف أو جل أو رغوة وهو قاتل للبكتيريا والفيروسات الموجودة على اليدين، وتدخل العديد من المواد في تركيبة معقم اليدين، إلا أن الأنواع الأفضل منها هي تلك التي تتكون من الكحول بشكل أساسي، والتي تغني عن استخدام الماء والصابون في غسل اليدين، إذ أن قدرة معقم اليدين على قتل الميكروبات عالية جداً، كما أنه استخدامه أسهل بكثير من استخدام الماء والصابون، ولكن في حالات معينة لا يغني استخدام معقم اليدين عن غسل اليدين بالماء والصابون خصوصاً عند الخروج من دورة المياه أو بعد تقطيع اللحوم والدجاج.

تم استخدام الكحول لغرض التعقيم في عام 1363، وقد أصبح متاحاً للاستخدام في القرن التاسع عشر، وانتشر استخدام معقم اليدين المكون من الكحول في الدول الأوروبية في القرن العشرين بأقل تقدير، وقد تم إدراج معقم اليدين الكحولي في قائمة الأدوية الأساسية لمنظمة الصحة العالمية باعتباره واحداً من أفضل أنواع الأدوية وأكثر أماناً على الإطلاق.

يحتوي معقم اليدين ذي الأساس الكحولي على الإثانول والإيزربروبانول والبروبانول، وتحتوي بعض الأنواع منها على مادة الجليسرول حتى لا تتشقق اليدين جراء استخدامه، وتحتوي الأنواع الخالية من الكحول على مادتي كلوريد البنزالكونيوم والترايكلوزان، ويعتبر معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول من 60% إلى 95% هو الأكثر فاعلية والأفضل، إذ أنه كلما ارتفعت نسبة الكحول كلما أصبح المعقم أفضل، ولكن يجب العلم أن معقم اليدين ذي الأساس الكحولي فاعليته كبيرة في قتل البكتيريا ولكنه لا يؤثر على الأبواغ، ويجب الحذر عند استخدام معقم اليدين كونه مادة قابلة للاشتعال.

فوائد تعقيم اليدين

يعد تعقيم اليدين من الأمور البسيطة والسهلة التي يمكن لأي شخص القيام بها، وتكمن أهميته بالنقاط الآتية:

يمكن لأي شخص تعقيم يديه في أي وقت وفي أي مكان بدون الحاجة إلى استخدام الماء والمنشفة.

يعد تعقيم اليدين مثالياً للأطفال الذين لا يتم التحكم بسهولة بحركة يديهم أثناء غسلها.

تساعد معقمات اليدين على قتل الجراثيم والبروتينات الضرورية للفيروستات والبكتيريا، مع العلم أن قدرة الكحول الموجود في معقم اليدين محدودة نوعاً ما، إذ أنها لا تقتل كل أنواع الجراثيم والفيروسات الموجودة على اليدين.

أضرار تعقيم اليدين

بالرغم من الفوائد الكثيرة التي يقدمها معقم اليدين، إلا أنه له أضرار محتملة، وتتلخص بما يلي:

نسبة الكحول

كل نوع من أنواع معقمات اليدين يحتوي على نسبة معينة من الكحول المضادة للبكتيريا، ويجب التأكد من هذه النسبة قبل استخدام معقم اليدين، وذلك لأن معظم منتجات تعقيم اليدين تصرح على أنها قادرة على محاربة الجراثيم، إذ يجب أن يكون تركيز الكحول في علبة معقم اليدين 60% كحد أدنى، ويكمن الضرر في هذه النقطة أن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة كحول أقل من 60% والذي يكون في هذه الحالة رخيص الثمن، إذ أنه عند استخدامه يظن الشخص أنه قد قضى على الجراثيم والبكتيريا المتراكمة على يديه، وبالتالي يمارس نشاطه الطبيعي بدون أي خوف، مع أنه لن يكون قد قتل البكتيريا الموجودة، وبالتالي سيشكل ضرراً كبيراً على الصحة.

عدم ملائمة معقمات اليدين للأطفال

جميع الأطفال بلا استثناء يقومون بوضع يديهم داخل أفواههم بشكل متكرر خلال اليوم، وفي حال ملامستهم لأي شيء غير نظيف قد يسبب ذلك لهم الحساسية والأمراض المختلفة، لذا يكون الحل المثالي في هذه الحالة استخدام معقم اليدين لقتل البكتيريا وتطهير يديّ الطفل، ولكن أغلبق منتجات تعقيم اليدين يكتب عليها (تحذير: يجب إبقاء العبوة بعيدة عن متناول الأطفال)، وذلك يعني أن دخول معقم اليدين إلى فم الطفل سيؤدي إلى حدوث أضرار جسيمة للطفل، وفي الحقيقة يوجد الكثير من الحالات التي أصيب بها الأطفال بحالات التسمم الكحولي نتيجة ملامسة معقم اليدين للأغشية المخاطية في الفم، وذلك لأن الأطفال يضعون أي شيء يقع نظرهم عليه في فمهم، لذا يفضل تجنب استخدام معقم اليدين للأطفال الصغار بشكل تام.

يتسبب استخدامها في انخفاض المناعة لدى الأطفال

بحسب الأبحاث التي تم نشرها مؤخراً حول موضوع ملائمة استخدام معقم اليدين للأطفال، تم الوصول إلى أن مناعة الطفل تتأثر بشكل كبير باستخدام المطهرات بشكل عام، وقد أثبت الباحثين أن الأطفال الذين كانوا يستخدمون المطهرات لفترة طويلة من الوقت كانوا عرضة للإصابة بالأورام الحميدة، كما أنهم أصيبوا بأنواع مختلفة من الالتهابات، وبحسب التحاليل التي تم إجراؤها على عينات من بول الأطفال المصابين تم وجود بروتين سي التفاعلي فيها والذي كان سبباً في انخفاض المناعة لديهم، وبالتالي تم إثبات أن استخدام معقم اليدين يعمل على إضعاف الجهاز المناعي في جسم الأطفال، ويزيد من احتمالية إصابتهم بالالتهابات بمختلف أنواعها.

يحتوي على مادة التريكلوسان المضرة بالصحة

أغلب أنواع معقمات اليدين تحتوي على نسبة من مادة التريكلوسان، وهي عبارة عن مادة مضادة للبكتيريا والفطريات والميكروبات تدخل في تحضير أنواع الصوابين المختلفة ومواد التنظيف أيضاً، كما أن مادة التريكلوسان تعتبر مادة أساسية في تحضير المبيدات الحشرية السامة المخصصة لقتل البق والحشرات والصراصير، وهذه المادة من المواد التي يمتصها الجسم بكل سهولة، بل وأنها تدخل في مجرى الدم أيضاً، وفي هذه الحالة تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض المستعصية مثل ضعف العضلات، أنواع السرطان المختلفة، الحساسية الهرمونية والآثار العصبية السيئة، كما أنه وبحسب الأبحاث التي تم إجراؤها على هذه المادة قد تبين أنها المسبب الرئيسي والأول للعقم.

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قد تؤدي إلى تكاثر الميكروبات

معظم المنتجات المخصصة لتعقيم اليدين المقاومة للبكتيريا والميكروبات تحتوي على مادة معينة تسمى البنزالكونيوم كلوريد، والمهمة الأساسية من استخدام هذه المادة هو قتل الخلايا البكتيرية وإبادتها، ولكن قد تتسب البنزالكونيوم كلوريد في وصول الميكروبات إلى الخلايا وبالتالي تهيج بطانة الغشاء المخاطي وبالتالي الإصابة بالحساسية أو تفاقمها في حال وجودها، وقد أثبتت الدراسات أن هذه المادة من المواد السامة جداً للطيور والأسماك.

العطر المستخدم فيه يمكن أن يكون سام

غالباً، الرائحة النفاثة والقوية التي تخرج من معقم اليدين تعود إلى وجود مركب الفثالات فيها إضافة إلى أنواع أخرى من المركبات، وبحسب الدراسات التي تم إجراؤها على مركب الفثالات أثبتت أن هذا المركب يؤثر وبشكل كبير على النساء كونه يمكن أن يؤدي إلى إصابتهن بالعقم، وبشكل عام المواد العطرية التي تدخل في تحضير معقم اليدين أو حتى أنواع العطور والكريمات هي مواد محضرة من مواد غير معروفة بالأساس، ومن المتوقع أن جميعها يحتوي على مركب الفثالات إضافة إلى مواد كيميائية أخرى تساعد في ثبات العطر لفترة طويلة على الجلد، وهذه المواد بلا شك تتسبب في حدوث اضطرابات في الغدد الصماء، ووفقاً لإستطلاعات تم إجراؤها مع أشخاص يستخدمون معقم اليدين فقد صرح البعض أنهم يصابون بضيق التنفس والالتهابات الجلدية بسبب العطور الموجودة بها، لذا يفضل الكثيرين استخدام معقم اليدين الخالي من المواد العطرية.

لا يمنح اليدين التنظيف المطلوب

بعد استخدام معقم اليدين يشعر الشخص أن يديه أصبحت نظيفة تماماً، ولكن يجب العلم أنه لا ينظف الكثير من الأشياء التي تكون متراكمة على اليدين كالسكر والدهون وغيرها من الأمور التي يصعب التخلص منها سوى بالماء والصابون، لذا يمكن استخدام معقم اليدين في حالة تناول الوجبات الخفيفة أو السندويشات، ولكن في حال تناول الأطعمة الدسمة لن يجدي استخدام معقم اليدين نفعاً، بل يمكن أن يجعل اليدين أكثر قذارة.

يتسبب في تلف البشرة

معقم اليدين لا يعتبر من مرطبات البشرة، وفي كثير من الأحيان الاستخدام المتواصل والمتكرر لمعقم اليدين قد يتسبب في تلف البشرة والخلايا.

احتواءه على مادة التريكلوسان والتريكلوكربان

هذان المادتان تعملان على منع نمو البكتيريا وتقتلها، ولكن قد يكون الضرر الواقع منها أكثر من الفوائد التي تقدمها، إذ أنها تتسبب في تكوين جراثيم مرسا، كما أن مادة التريكلوسان من المواد محظورة الاستخدام، وقد أثبتت دراسات تم إجراؤها مؤخراً أنها تؤدي إلى نمو سرطان الثدي، ودراسات أخرى صرحت أن مادة التريكلوسان قد تتسبب في حدوث خلل في الهرمونات إضافة إلى أنها تقتل خلايا الدماغ.

يحتوي على مواد حافظة ضارة

مما لا شك فيه أن معقم اليدين وجميع أنواع المطهرات تحتوي على مواد كيماوية ومنها البارابين الذي يمنع نمو البكتيريا، وقد تم ربط هذه المادة مع الإصابة باضطراب الغدد الصماء، وسرطان الجلد، وتهيج الجلد والمشاكل العصبية، وبالتالي يفضل تجنب أي معقم لليدين يحتوي على مادة البارابين أو أياً من المواد التي تشابهها مثل إيثيل بارابين، بوتيل بارابين، ميثيل بارابين، بروبيل بارابين.

هناك أكثر من طريقة يمكنك اتباعها لتحضير معقم طبيعي لليدين في المنزل، بدون الحاجة إلى شراءه من السوق، ومن ضمن هذه الطرق:

الطريقة الأولى لعمل معقم لليدين طبيعي في المنزل

خذي 1/2 كوب من جل الصبار الطبيعي، والذي يمكنك الحصول عليه عن طريق فتح ورقة الصبار الطازجة من المنتصف، ومن ثم استخلاص الجل الموجود بها، بعدها أضيفي له مقدار 1/2 كوب من كحول الأيزوبروبيل، وقومي بخلط المكونين سوياً حتى تمتزج تمام المزج، بعدها احفظي المعقم في علبة نظيفة، واستخدميه وقتما شئتِ.

بإمكانك إضافة حوالي 10 قطرات من زيت اللافندر إلى المعقم في حال كانت رائحة الكحول نفاثة بالنسبة لكِ، كما أن هذا الزيت يعتبر من الزيوت المضادة للبكتيريا والجراثيم، وبالتالي ستحصلين على معقم يدين ومطهر مثالي شبيه لذلك الموجود في الأسواق، ولكن احرصي على اتباع النسب الصحيحة لتحصلي على أفضل معقم.

الطريقة الثانية لعمل معقم لليدين طبيعي في المنزل

اخلطي 2 ملعقة كبيرة من الكحول مع 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار، و1 كوب من الماء المقطر، و10 قطرات من زيت القرفة، و1/2 ملعقة صغيرة من فيتامين E، و5 قطرات من زيت إكليل الجبل، و5 قطرات من زيت القرنفل، و5 قطرات من زيت الكافور، و10 قطرات من زيت شجرة الشاي، وقلبي جيداً حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض، ومن ثم اسكبي المزيج في علبة أو في علبة رذاذ، واستخدميه بالشكل الذي يحلو لكِ.

هذه كانت طريقة عمل معقم لليدين طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية خالصة قد تكون متوافرة في المنزل، جربي إحدى الطرق المذكورة أعلاه، واستغني تماماً عن شراء معقم اليدين من السوق بشكل كامل.

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