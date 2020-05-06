جدة تلتقي بحفيدها للمرة الأولى من نافذة المنزل فى زمن "كورونا"

تحولت الأشياء الطبيعية مثل لقاء الحفيد بالجد إلى أمور صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا فى كثير من البلدان، ما يجعل تلك اللحظات أكثر درامية حيث يتم التواصل فى ظل الإجراءات الاحترازية والتى أغلبها ما تكون عن بعد، التقت جدة تبلغ من العمر 92 عاما، بحفيدها لأول مرة من خلال نافذة الطابق العلوى فى منزلها، بعد مكثوها فى المنزل بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وذكرت جريدة "ديلى ميل" البريطانية أن جوان كارترايت شعرت بالفرحة بعد ولادة ويل وزوجته جين، ورؤيتها حفيدها السادس هولى.

ورفعت الجدة ذراعيها من خلال النافذة المفتوحة لشقتها فى هورسفورث، كما وقف نجلها فى الحديقة بالأسفل وحمل طفله حتى تتمكن الجدة من رؤيته.

وأوضح التقرير أن جوان فقدت زوجها رون قبل بضع سنوات وتجلس بمفردها حتى الآن لمدة سبعة أسابيع تقريبًا لحماية نفسها من الإصابة بالفيروس.

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وأضاف نجلها "ليس لديها هاتف ذكى أو كمبيوتر أو أى شىء حتى نتمكن من التواصل معها، ليس لديها واى فاى لذلك من الصعب جدا مهاتفتها أو رؤيتها، وأضاف أنها كانت فى غاية السعادة عندما حضرنا تحت المنزل وأخبرناها أننا فى الخارج"، ويشار إلى أنه ولدت حفيدتها هولى فى مستشفى أيرديل العام فى 13 مارس قبل 10 أيام فقط من بدء الإغلاق.

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