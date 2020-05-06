فيديو طريف لطفلة 3 سنوات تداعب شقيقتها الرضيعة

يهتم الآباء برعاية المواليد الجدد فور وصولهم إلى الدنيا، ويظهرون لهم كل العطف، لكن عندما يقوم بعض الأطفال بهذا الدور يكون الأمر مدهشا، وفي هذا الصدد نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطعًا مصورا، قالت إنه لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، تقوم بمداعبة شقيقتها الرضيعة، لأول مرة بعد ولادتها.

ويظهر الفيديو كيف تقوم الطفلة بمداعبة شقيقتها الرضيعة والتودد إليها بلطف، وإخبارها بأنها لن تتركها وحيدة أبدا، كما يرصد الفيديو كيف تقوم تلك الطفلة بالضحك على ما تقوم به شقيقتها، بعدما تخبرها أنها ستعاملها بغاية اللطف.

قد يهمك أيضا:

بارقة أمل لذوي الطفلة ابتهال المطيري بعد 13 عامًا من فقدانها في السعودية

تعرَّف على حال الطفلة "باربي" بعد مرور 10 سنوات