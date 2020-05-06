نصائح وخطوات يجب اتباعها لتحقيق الأهداف

لكلّ شاب وشابة حلم يحلم به، ولكل منا هدف يطمح إلى تحقيقه؛ فالهدف هو عبارة عن النتيجة التي نسعى لتحقيقها، وهو الغاية المرجوة من كل عمل نقوم به في حياتنا؛ فالهدف هو ما يعطي لحياتنا معنى ويجعلها أجمل وأسمى، بحسب الدكتورة سناء الجمل خبيرة التنمية البشرية، يوجد العديد من النصائح والخطوات التي يجب اتباعها لتحقيق الأهداف، ومنها ما يأتي:

خطوات تحقيق الأهداف



اجعل كل أحلامك حقيقية، من خلال إيجاد أهداف محددة وملموسة وواقعية.

حافظ على هدف واحد محدد على الأقل؛ بحيث يكون ذا أهمية وفائدة قصوى في حياتك، ويكون أساسياً فيها.

ضع أهدافك بحيث تكون متناسبة مع حياتك واهتماماتك، والمهمة التي تعيش من أجلها.

ضع أهدافاً عالية بما فيه الكفاية؛ لتلهمك باتخاذ الطرق والخطوات اللازمة لتحقيقها، ولكي ترفع معنوياتك.

اكتب جميع أهدافك بشكل واضح، مع ذكر تفاصيل قابلة للقياس والتطبيق.

التزم بتحقيق كل هدف من أهدافك بشكل مطلق وغير مشروط.

شارك أهدافك مع الآخرين، وخاصة مع أولئك الذين يمتلكون أهدافاً مشابهة لأهدافك، أو من يمتلكون شغفك في الحياة.

ضع خطة كاملة يومية وأسبوعية وطويلة المدى، وسجل تاريخ البداية، وتاريخ تحقيقك لكل منها.

خصص عشر دقائق يومياً؛ لكي تتخيل روعة الشعور الذي ستحس به عندما تتحقق أهدافك بشكل واقعي.

اتخذ الطرق والخطوات اللازمة للوصول إلى تحقيق هدف واحد على الأقل يومياً.

مهما كانت الأسباب التي تمنعك من وضع أهدافك في الحياة؛ فقد حان الوقت لكي تضعها جانباً، وذلك لكي تتمكن من إنجاز ما تريد إنجازه، ولكي تشعر بلذة تحقيقك لأهدافك؛ فمن البديهي أن تدرك أن أهدافك لن تحقق نفسها بنفسها، ولن تجعل حياتك أفضل، أو أغنى بشكل أوتوماتيكي، ولكن مهمتك هي أن تضع هذه الأهداف المناسبة لك، والتي تجعل منك سعيداً؛ فالأهداف التي توجدها تساعدك على اكتساب الوضوح في حياتك بما تريده حقاً في حياتك، وهذه الأهداف هي الأدوات التي تساعدك على التحرك في الطريق الصحيح؛ لذا عليك أن تنهض الآن لتحقيقها؛ لكي تجد معنى لحياتك، والجهة التي تريد أن تسير فيها.

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