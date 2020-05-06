طرق لزيادة قدرة العقل على تخزين المعلومات

مقياس المراهقات في تحديد ذكائهن وأقرانهن يأتي وفقاً لدرجات الامتحانات والتعامل الشفاهي مع المدرسين والمدربين في أماكن تلقيهم المعرفة، وبحسب الدكتورة إبتهاج طلبة الخبيرة التربوية هناك بعض الطرق لزيادة قدرة العقل على تخزين المعلومات، وبالتالي تساعد على تنمية الذكاء لدى المراهقة، خاصة أن مجلة الـ«تايم» الأمريكية، تقول إن الأبحاث أثبتت خطأ الاعتقاد بأن نسبة الذكاء ثابتة ولا تتغير، فهناك أشياء يمكن أن نقوم بها لتغذية العقول وتساعد في تحسين القدرة العقلية. وتطوير الذكاء لا يعني بالضرورة التزاماً كبيراً يتطلب وقتاً وطاقة، فهناك خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك على تطوير ذكائك.

نصائح لتطوير ذكائك



1- نظمي وقتك على الإنترنت: فلا تقضيه كله في مواقع التواصل الاجتماعي، فالشبكة الإلكترونية مليئة بمصادر التعليم مثل برامج التدريب الإلكترونية وأدوات تطوير المفردات.

2- اكتبي ما تتعلمينه. لا يجب أن يكون جميلاً أو طويلاً، لكن استغرقي دقائق قليلة كل يوم لتكتبي ما تعلمته؛ مما يعزز قواك العقلية. وتقترح إحدى مدربات اليوجا بأن تكتبي حوالى 400 كلمة يومياً عما تعلمته.

3- عدي قائمة بما أنجزته، فجزء كبير من الذكاء هو الثقة والسعادة، ويمكن تعزيز كليهما من خلال قائمة ليس بالأشياء التي يجب فعلها، ولكن بما أنجزته.

4- مارسي بعض الألعاب اللوحية، مثل الشطرنج أو connect 4. فتلك الألعاب ليست ممتعة فقط بل تعمل على تطوير المهارات العقلية.

5-. كوني صداقات مع أذكياء، فمصادقة من هم أكثر مهارة منك هو أحد أسرع الطرق للتعليم.

6- اقرئي كثيراً. فالقراءة أساسية، وتتفاوت الآراء حول أفضل القراءات التي تعمل على تعزيز العقل، ما بين قراءة الجريدة اليومية أو غير ذلك؛ لكن الجميع يتفق على أن القراءة كثيراً مهمة.

7- اشرحي ما تعلمته للآخرين، فلو لم تكوني قادرة على شرحه ببساطة، فهذا يعني أنكِ لم تفهمي بشكل كافٍ. وتأكدي من أن ما تعلمته قد التصق بذاكرتك من خلال تعليمه لآخرين.

8- القيام بأشياء عشوائية جديدة. والانتظار لفترة لنرى كيف ترتبط ببقية خبراتنا وتجاربنا فيما بعد. فستيف جوبس، مؤسس شركة آبل وجد وقتاً كبيراً بعدما انقطع عن المدرسة، فشارك في دورة تدريبية عن الخط ساعدته فيما بعد في عمله.

9- تعلم لغة جديدة. ولست مضطراً لإجادتها بشكل سريع.

10- استرخاء لفترة. وينصح البعض بالجلوس في صمت لبرهة يومياً للتأمل والتفكير.

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