شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل شىء عن الأشعة المقطعية إحدى طرق تشخيص كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأشعة المقطعية هي أحد الطرق الهامة لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا، ويقدم التقرير التالى معلومات هامة عن ما هي الاشعة المقطعية وآلية عملها والتقنيات المتبعة فيها، وفقا لتقرير لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA

ووفقا لتقرير FDA تعمل الأشعة المقطعية والتصوير الشعاعي والتنظير الفلوري على نفس المبدأ الأساسي يتم تمرير شعاع الأشعة السينية عبر الجسم، حيث يتم امتصاص جزء من الأشعة السينية أو تشتيته بواسطة الهياكل الداخلية ونمط الأشعة السينية المتبقي هو تنتقل إلى كاشف مثل فيلم أو شاشة كمبيوتر للتسجيل أو معالجة إضافية بواسطة جهاز كمبيوتر تختلف هذه الاختبارات في الغرض منها:

التصوير الشعاعي :يتم تسجيل صورة واحدة للتقييم في وقت لاحق.

تنظير الفلور: يتم عرض صورة أشعة سينية مستمرة على شاشة مما يسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي لإجراء أو مرور عامل تباين مثل الصبغه عبر الجسم يمكن أن يؤدي تنظير الفلور إلى جرعات إشعاعية عالية نسبيًا خاصةً للإجراءات التدخلية المعقدة مثل وضع الدعامات أو الأجهزة الأخرى داخل الجسم. والتي تتطلب إجراء التنظير الفلوري لفترة طويلة من الزمن.

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الاشعه المقطعية: يتم تسجيل العديد من صور الأشعة السينية أثناء تحرك الكاشف حول جسم المريض. يعيد الكمبيوتر تكوين جميع الصور الفردية إلى صور مقطعية أو "شرائح" للأعضاء والأنسجة الداخلية. يعتمد فحص التصوير المقطعي المحوسب على جرعة إشعاعية أعلى من التصوير الشعاعي التقليدي لأنه يتم إعادة بناء صورة الأشعة المقطعية من العديد من إسقاطات الأشعة السينية الفردية.

استخدامات الاشعه المقطعية

يمثل اكتشاف الأشعة السينية واختراع الأشعة المقطعية تطورات رئيسية في الطب، و تعتبر اختبارات التصوير بالأشعة السينية أداة طبية قيّمة لمجموعة متنوعة من الفحوصات والإجراءات مثل تساعد بشكل غير جراحي وغير مؤلم في تشخيص المرض ومراقبة العلاج، دعم تخطيط العلاج الطبي والجراحي بالإضافة إلى توجيه الأطباء عند إدخال القسطرة أو الدعامات أو الأجهزة الأخرى داخل الجسم أو علاج الأورام أو إزالة الجلطات الدموية أو الانسدادات الأخرى.

مخاطر الاشعه المقطعيه

هناك مخاطر مرتبطة باستخدام التصوير بالأشعة السينية والتي تستخدم الإشعاع المؤين لتوليد صور للجسم، الإشعاع المؤين هو شكل من أشكال الإشعاع يحتوي على طاقة كافية لإحداث تلف في الحمض النووي. تشمل مخاطر التعرض للإشعاع المؤين ما يلي:

زيادة طفيفة في احتمالية إصابة الشخص المعرض للأشعة السينية بالسرطان في وقت لاحق من الحياة. تأثيرات الأنسجة مثل إعتام عدسة العين ، احمرار الجلد ، وفقدان الشعر ، والتي تحدث عند مستويات عالية نسبيًا من التعرض للإشعاع وهي نادرة للعديد من أنواع اختبارات التصوير.