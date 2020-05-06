المكسيك تعلن ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 26 ألفا و25 حالة بعد تسجيل 1120 حالة إصابة جديدة.

وذكر خوسيه لويس ألوميا، المسؤول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، أن حالات الوفاة ارتفعت كذلك إلى 2507 بعد تسجيل 236 حالة جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف المسؤول المكسيكي أن العدد الإجمالي للحالات النشطة بلغ 6708 حالات، إلى جانب 16 ألفا و99 حالة مشتبها بها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.