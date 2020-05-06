ارتفاع قياسي لوفيات كورونا في البرازيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت البرازيل، الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى أن البلاد لا تزال تخوض معركة شرسة مع الفيروس.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 6935 إصابة جديدة بالفيروس المستجد منذ مساء الإثنين و600 وفاة، وبلغت الحصيلة السابقة 474 وفاة وكانت يوم 28 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي لعدد الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد قفز إلى 114715 والوفيات إلى 7921، ما يجعل البرازيل أكثر الدول تضررا بالفيروس في أمريكا اللاتينية.

وأكد واندرسون أوليفييرا، وهو مسؤول بارز في وزارة الصحة، في تصريحات للصحفيين مساء الثلاثاء، أن الوفيات الجديدة لم تقع بالضرورة في اليوم السابق، لكن تم تسجيلها رسميا خلال هذه الفترة.

وأضاف أن مختبرات خاصة أجرت أكثر من مئة ألف فحص، لكن الحكومة لم تسجل نتائجها رسميا.