إصاباتان جديدتان بكورونا في الصين.. ولا وفيات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، الأربعاء، أن البلاد سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد أمس و20 حالة بدون أعراض.

وقالت اللجنة في بيان أوردته وكالة "رويترز"، إن الإصابتين الجديدتين وافدتان، وهما لمسافرين وصلا إلى البلاد من الخارج.

وجاء في البيان أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82883 ولا يزال عدد الوفيات مستقرا عند 4633.

وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل حالة إصابة واحدة و15 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

ويعتقد العلماء أن الفيروس القاتل انتقل من حيوان إلى البشر، عندما ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وربما من سوق في ووهان يبيع الحيوانات البرية الغريبة.