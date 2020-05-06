ازاى تحافظ على صحة اسنانك فى رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى شهر رمضان تتعرض الاسنان لمشاكل عديدة بسب عدم المواظبة على غسل الاسنان وظهور رائحة الفم الكريهة مع الاكثار من تناول الحلويات مما يزيد من انتشار البكتيريا ويؤثر على صحة الاسنان ويسبب التسوس والالتهاب.لذلك يقدم موقع shifadental بعض النصائح للحافظ على صحة الاسنان فى رمضان وهى: 1:ينصح بغسل الاسنان دائما بعد وجبتى الفطار والسحور للتخلص من بقايا الطعام المتراكمة حتى لا تتعرض للتسوس والالتهاب. 2:استخدام غسول الفم بعد تناول الطعام للتخلص من رائحة الفم الكريهة. 3:الاكثار من شرب المياه بين وجبتى الفطار والسحور، لانها تساعد على ترطيب الفم والاسنان وتحد من خطر الاصابة بالتسوس والالتهابات وجفاف الفم. Advertisements 4: حاول أن تقلل من شرب الشاى والقهوة والصودا ، فهى من الاشياء التى تضر صحة اسنانك. 5:الاكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمواد المضادة لللأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة الفم والاسنان. 6:الابتعاد عن تناول الاطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من النشا والسكر ، لانه يسبب ضرر الاسنان والتسوس، واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية.

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