شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الطرق المختلفه لعلاج ألم الرقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الم الرقبة شكوى الكثير من الأشخاص خاصة الذين يقضون وقتا طويلا على أجهزة الكمبيوتر، وتحدث تلك الآلام نتيجة لتتشنج عضلات الرقبة من الوضعية الخطأ او التهاب الفصال العظمي، وهو سبب شائع لألم الرقبة، وفى حالات نادرة يكون ألم الرقبة علامة على مشكلة مرضية خطيرة لحالة مرضية خاصة عندما يصاحبه تنميل أو ضعف في قوة الذراعين أو اليدين.

ووفقا لتقرير لـ" mayoclinic" يزداد ألم الرقبة سوءًا عند وضع الرأس في مكان واحد لفترات طويلة من الوقت، مثل القيادة أو العمل على الكمبيوتر ويصاحب ذلك اعراض مثل الشد والتشنجات العضلية، انخفاض القدرة على تحريك الرأس، والصداع، ويتحسن معظم آلام الرقبة مع العلاج المنزلي تدريجيًا.

طرق الوقاية من الم الرقبة

ترتبط معظم آلام الرقبة بوضعية الجسم الخاطئة المقترنة بالتآكل والتمزق المرتبط بالعمر للمساعدة على الوقاية من آلام الرقبة، يجب الحفاظ على توسيط الرأس على العمود الفقري كما أن بعض التغييرات البسيطة في الروتين اليومي قد تكون مفيدة مثل:

استخدم وضعية جيد جيدة عند الوقوف والجلوس والتأكد من أن الكتف في خط مستقيم مع الوركين أخذ فترات استراحة متكررة خاصة في ساعات العمل الطويلة على أجهزة الكمبيوتر والقيادة لمسافات طويله.

ضبط المكتب والكرسى وجهاز الكمبيوتر بحيث تكون الشاشة في مستوى العين يجب أن تكون الركبتان منخفضتين قليلاً عن الوركين ويمكن استخدام مساند للذراعين على الكرسي.

تجنب وضع الهاتف بين الأذن والكتفين عند التحدث فيه، استخدم سماعة رأس أو مكبر صوت بدلًا من ذلك.

الإقلاع عن التدخين يزيد من خطر الإصابة بألم الرقبة.

تجنب حمل حقائب ثقيلة بأربطة فوق الكتف يمكن للوزن أن يجهد الرقبة.

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النوم في وضعية جيدة واستخدم وسادة صغيرة تحت الرقبة

طرق علاج الم الرقبة

العلاج الطبيعي: يساعد العلاج الطبيعى في معرفة وضعيه الجلوس الصحيحة وتمارين إطالة الرقبة والاصطفاف، ويمكن استخدام الحرارة أو الثلج أو التحفيز الكهربائي والتدابير الأخرى للمساعدة في تخفيف الألم ومنع تكراره.

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجد: تساعد الأقطاب الكهربائية التي يتم وضعها على الجلد بالقرب من المناطق المؤلمة على توصيل نبضات كهربائية ضعيفة قد تخفف الألم.

الشد: يستخدم الشد الأوزان أو البكرات لتمديد الرقبة بلطف يمكن أن يوفر هذا العلاج، تحت إشراف الاختصاصي الطبي واختصاصي العلاج الطبيعي، تخفيفًا لبعض آلام الرقبة، وخاصة الآلام المتعلقة بتهيج جذر العصب.

حقن الكورتيزون: قد يلجأ الطبيب لحقن الكورتيزون بالقرب من جذور الأعصاب، في المفاصل الوجيهية الصغيرة الموجودة في عظام العمود الفقري العنقية أو في عضلات الرقبة للمساعدة في تخفيف الألم ويمكن كذلك حقن أدوية التخدير مثل ليدوكائين، لتخفيف آلام الرقبة.

مسكِّنات الألم المتاحة دون وصفة طبية مثل الأيبوبروفين

الكمادات الساخنة والباردة بالتبادل: تساعد في تقليل الالتهاب عن طريق استخدام الكمادات الباردة، مثل كمادة الثلج أو الثلج الملفوف في منشفة، وذلك لمدة 20 دقيقة عدة مرات في اليوم أو استخدام ِ الكمادات الساخنة.

ممارسة التمارين الرياضية بالمنزل خاصة تمارين الإطاله الخفيفه يوميا.