شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار اتباع نظام الكيتو دايت الجفاف ومشاكل فى الكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخلص من الوزن الزائد، والحصول علي جسم مشدود ورشيق، حلم للكثيرين، وخلال الفترة الأخيرة، قام العديد من الأشخاص باتباع نظام غذائي والهدف منه التخلص من الوزن الزائد يطلق عليه الكيتو دايت.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن النظام الغذائي الذي يدعي كيتو دايت يعتمد بشكل أساسي علي تقليل نسبة الكربوهيدرات وارتفاع نسبة الدهون في الجسم، وهذا يعني أن الجسم لن يتسطيع أن يحصل علي جميع عناصرئه الغذائية التي يحتاجها بشكل يومي.

فعند قيام الشخص باتباع هذا النظام الغذائي يتعرض للعديد من الأعراض حتي يتسطيع الجسم تقبل التغير الذي حدث له في الجسم نتيجة لتغير طبيعة تناول الطعام، ومن هذه الأعراض الشعور بالصداع، والتعب والإرهاق والتبول بكثرة، والعطش، والرغبة في تناول بعض الأطعمة، والشعور الدائم بالجوع.



اضرار الكيتو دايت

أضرار الكيتو دايت

وقدم التقرير، العديد من الأضرار الناتجة عن اتباع النظام الغذائي الكيتو دايت، ومنها:

-أشار التقرير، أن بعض الأشخاص الذين يتبعون نظام الكيتو دايت، يتعرضون للإصابة بالجفاف، لأن الجسم يقوم باستخدام الدهون كمصدر للطاقة بدلا من الجلوكوز، وهذا الأمر يعرض الشخص لكثرة التبول، ويزيد من فرص تعرضه للجفاف الذي يصاحبه الصداع الشديد، والدوخة والإعياء، وألم في الجسم وخاص العضلات.

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-أضاف التقرير، أن جميع المضاعفات الصحية الناتجة عن اتباع نظام الكيتو دايت، مرتبطة بعضعا ببعض، فعند الإصابة التعرض للجفاف يزداد فرص الإصابة بخلل في الكلي، فعند التعرض للتبول بكثرة يزداد لديك فرص الإصابة بخلل في الكلي، أو التعرض للإصابة بتكوين حصوات.



ما هي اضرار الكيتو دايت

-أكد التقرير، أن اتباع نظام الكيتو دايت يعد من الأنظمة المسببة للإصابة بمشاكل في القلب، فعند التعرض للتبول بكثرة يزداد فرص انخفاض مستوى الدم ، وأيضا نقص بعض العناصر الهامة للجسم ولصحة القلب كالصوديوم، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم.

-يتعرض بعض الأشخاص المتبعين لنظام الكيتو دايت للإصابة بتشنجات شديدة في الساق، وهذا الأمر يكون نتجية للتعرض لنقص في نسبة الصوديوم في الدم، وفي حالة التعرض لهذا العرض عليك الإكثار من تناول الماء، وإضافة الملح لطعامك.

-يتعرض بعض الأشخاص من متبعي النظام الغذائي الكيتو دايت، إلي التعرض لرائحة النفس الكريهة، ويرجع السبب في زيالم إفراز أجسام الكيتون في النفس أو الفم، هي السبب.



الكيتو دايت

-أكد بعض الأشخاص من متبعي حمية الكيتو دايت، أنهم تعرضوا للإصابة بالإمساك ، والسبب في هذا الأمر حدوث التغيرات علي الجهاز الهضمي، بسبب تغير العادات الغذائية للشخص، ففي بداية اتباع هذا النظام الغذائي تتعرض للإمساك، إلا أن يتأقلم الجسم علية، ونصح التقرير الأشخاص المصابون بالإمساك ببب الكيتو دايت، فعليهم تناول الماء بكثرة، وتناول الخضروات الغنية بالألياف والبقوليات، والمكسرات.