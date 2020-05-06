شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تكيس المبايض ومضاعفات الاصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكيس المبايض واحدة من المشاكل الشهيرة عند السيدات والتى تسبب ألما شديدا وقد تعيق الحمل فى بعض الأحيان، كما تؤثر على انتظام الدورة الشهرية، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أعراض تدل على الإصابة بتكيسات المبايض وهى:

أعراض تكيسات المبايض:

1: زيادة نمو الشعر فى الجسم بشكل محلوظ وفى أماكن غريبة مثل الوجه والصدر والبطن.

2: تساقط الشعر بشكل كبير وملحوظ.

3: ظهور حب الشباب على البشرة.

4:خشونة الصوت نتيجة التغيرات الهرمونية.

5: اضطرابات وعدم انتظام فى الدورة الشهرية.

6: زيادة الوزن.

7: تقلبات المزاج والاكتئاب.

ولا يوجد سبب معين للإصابة بتكيسات المبايض، لكن هناك بعض العوامل التى تزيد من خطر الاصابة بالمرض وهى..

عوامل تزيد من خطر الاصابة بتكيس المبايض

1: العوامل الوراثة، حيث أظهرت الأبحاث أنَّ أنواعا معينة من الجينات ربما تكون لها صلة بالإصابة بتكيسات المبايض.

2: فرط الأندروجين، حيث بنتج المبيضان مستوياتٍ مرتفعة جدا من الأندروجين، مما يؤدى إلى زيادة الشعر وظهور حب الشباب.

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3: زيادة هرمون الانسولين فى الدم.

4: خلل فى هرمون الاندروجين والبروكلاتين.

وإذا لم يتم علاج تكيسات المبايض فهناك بعض المضاعفات التى يسببها المرض وهى..

​مضاعفات الإصابة بتكيس المبايض

1: تأخر الحمل.

2: ارتفاع ضغط الدم أو سكر الحمل.

3: الإجهاض أو الولادة المبكرة.

4: التهاب الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول .

5: داء السكرى من النوع 2 أو مقدمات السكري

6: انقطاع النفس النومي.

7: الاكتئاب والقلق واضطرابات الأكل

8: نزيف بالرحم غير طبيعي.

9: سرطان بطانة الرحم.