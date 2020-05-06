شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة قياس الأكسجين فى الدم بالمنزل تنقذ حياة من هم عرضة للوفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق أطباء بريطانيون حملة تدعو إلى توفير أجهزة منزلية تقيس مستويات الأكسجين في الدم، وهي بمثابة نظام إنذار مبكر للأشخاص المعرضين بشكل متزايد لخطر الوفاة نتيجة الالتهاب الرئوي الصامت بسبب فيروس كورونا، حيث إن من سمات فيروس كورونا أنه قد يسبب انخفاضا كبيرا في مستوى الأكسجين بالدم دون ملاحظة المرضى، وهذا قد يساعد في إنقاذ حياتهم.

ووفقا لموقع "ديلي ميل" فقد طالب الأطباء بإعطاء أدوات جهاز قياس الأكسجين بالدم وهي بحجم علبة الثقاب، والمعروفة باسم مقياس تأكسج النبض، لمن هم في أمس الحاجة إليها مجانًا، كما نصحوا بعدم شراء الأشخاص الأصحاء لها لتجنب النقص لمن هم في أمس الحاجة إليها.

ويسبب كورونا انخفاضًا كارثيًا في مستويات الأكسجين دون ملاحظة المرضى، حيث رأى أخصائيو العناية المركزة أشخاصًا يتحدثون بشكل طبيعي على هواتفهم عندما يكون الأكسجين في الدم عند 50 % فقط، لكن يجب أن يكون حوالي 92 %، هذا العجز يعني أنهم على وشك الموت، لأن أعضائهم الحيوية لن تحصل على ما يكفي من الأكسجين.

وأشار الأطباء إلى أن أكثر من مليون شخص يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، وهي حالة رئوية مرتبطة بالتدخين، و 250 ألف آخرين يعانون من الربو الشديد، معرضون بشكل خاص لنقص الأكسجين.

وأظهرت ورقة بحثية نشرها الدكتور فاجيش جاين ، أخصائي صحة عامة في كلية لندن الجامعية في مارس، أن مرض الانسداد الرئوي المزمن كان "أقوى مؤشر" للمضاعفات الشديدة، و اكتشفت المراجعة أن مرضى السدة الرئوية المزمنة (COPD) كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى Covid-19 بشدة بواقع 6 مرات وأكثر احتمالية للمعالجة المركزة بنسبة 17 مرة.

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ويعني الانخفاض الصامت في مستويات الأكسجين أيضًا أن المرضى معرضون لخطر الموت قبل أن يعرفوا أنهم مصابون، ولكن عندما يكون الوقت قد فات بالفعل لإنقاذهم.

أولئك الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن هم عرضة بشكل خاص لأن رئتيهم قد تضررت بالفعل بسبب المرض الأساسي.

وقال الدكتور نيك سامرتون، طبيب عام في بريطانيا ومتخصص في استخدام أدوات التشخيص في الرعاية الأولية، "إن الأكسجين في الدم هو علامة حيوية خامسة إلى جانب النبض ودرجة الحرارة وضغط الدم والتنفس"، إحدى ميزات هذا المرض أنه يمكن أن يخفض مستويات الأكسجين في الدم لدى الناس ويتسبب هذا فى موت المرضى قبل تلقي العلاج.

وأوضح "مع مرض الانسداد الرئوي المزمن ، قد لا تتمكن من معرفة ذلك حتى فوات الأوان لإنقاذهم، لأن أعضائهم قد عانت بالفعل من ضرر لا يمكن إصلاحه بسبب نقص الأكسجين.

ويتم تثبيت هذه الأجهزة على الإصبع وإرسال شعاع من الضوء من خلال الإصبع إلى جهاز استشعار على الجانب الآخر من الوحدة.

يمتص الدم المؤكسج (الذى يحتوي على الأكسجين) وغير المؤكسج الضوء بشكل مختلف، يستخدم مقياس التأكسج هذا لتوفير قراءة لمستوى الأكسجين في الدم ، والتي يتم عرضها على الشاشة، يجب أن يكون لدى الشخص السليم قراءة فوق 95 %.