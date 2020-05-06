شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصوم كبار السن فى ظل كورونا.. أستاذة طب المسنين تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دكتورة سامية عبد الرحمن، أستاذة طب المسنين بجامعة عين شمس، أن كبار السن أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا نتيجة أسباب عديدة منها ضعف جهاز المناعة لديهم وإصابتهم بالأمراض المزمنة، وكذلك الإحصائيات تكشف حدوث مضاعفات كثيرة لهم عند الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن الصيام يجب على كبار السن فوق سن الـ 60 بشروط معينة منها أن تكون صحته جيدة ومستقرة ويتناول الأدوية حسب ما ينصحه الطبيب المعالج المتابع لحالته.

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وأشارت إلى أنه إذا شعر كبار السن بالإرهاق أو عدم القدرة على اكمال الصيام خلال منتصف اليوم يمكنه الاتصال بطبيبه وشرح الأعراض التي يشعر بها.وأشارت إلى أن إذا ظهرت اعراض فيروس كورونا على أحد كبار السن فالأفضل عدم الصوم.

وأوضحت أن أعراض كورونا الشائعة تشمل: الحمى، ألم الحلق، الكحة الجافة، ضيق التنفس، والارهاق، ألم في البطن وإسهال.

وأكدت أن هناك أعراض غير نمطية تظهر على كبار السن منها شعوره بالهذيان والرغبة في النوم طوال الوقت وأن يكون في حالة عصبية شديدة دائماً وأن يكون طريح الفراش والسقوط المتكرر وفقدان الشهية الشديدة مضيفة أن هذه أعراض غير نمطية للالتهابات عامة ومنها الكورونا.

وقدمت أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس نصائح لكبار السن للوقاية من من كورونا منها: غسل الأيدي المتكرر وارتداء الأقنعة ونستخدم الكحول أو الجل المعقم وشرب السوائل بكثرة والتوازن في النظام الغذائي لتحسين المناعة والنوم الجيد والبعد عن التوتر والبعد عن السكريات والحلويات التي تضعف المناعة.