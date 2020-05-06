صحة ورشاقة

الإمارات تطلق خدمة تطعيم الأطفال في السيارة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إطلاق خدمة تقديم التطعيمات للأطفال في السيارة ضمن برنامج التحصين الوطني للأطفال، ما عدا عمر الشهرين، وذلك لضرورة إجراء الفحص السريري لهذه الفئة.

وتُقدَّم هذه الخدمة من خلال العيادة الإلكترونية المتنقلة والتي تساعد على تقديم التطعيم للأطفال في السيارة الشخصية للأهل دون الحاجة للنزول منها والدخول إلى المراكز الصحية.

ولتوفير أعلى مستوى من خدمة تطعيمات الأطفال جرى تفعيل خدمة العيادة الإلكترونية، إذ يطلب من الأهالي الاتصال بالمركز الصحي وحجز موعد للتطعيم مع تقديم البيانات اللازمة والتواصل مع الطبيب للتأكد من التاريخ الطبي وإجراء تقييم للحالة.

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ويستقبل الفريق الطبي الأسر في يوم الموعد عند مدخل المركز، وبعد التأكد من علامات الطفل الحيوية سيتم إعطاؤه اللقاح وهو في السيارة وفق معايير السلامة والوقاية.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع أسبوع التطعيمات العالمي تحت شعار "التطعيم للجميع"، وفي إطار حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية على تشجيع الأهالي على الالتزام بمواعيد تطعيمات أطفالهم.

وتتماشى المبادرة كذلك مع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات لمنع انتشار (كوفيد- 19).

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