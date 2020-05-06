تعرف على أهم 5 أنشطة رياضية واظب عليها طوال فترة الحجر المنزلى

يُعد نقص النشاط البدني أحد عوامل الخطر الرئيسية للوفاة على صعيد العالم، كما يُعد نقص النشاط البدني بسبب التزام البيوت بسبب تفشى فيروس كورونا أحد عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالأمراض غير السارية مثل أمراض القلب والأوعية والسرطان وداء السكري، ويعود النشاط البدني بفوائد كثيرة على الصحة ويسهم في الوقاية من الأمراض غير السارية، ويعاني أكثر من 80% من المراهقين في العالم من نقص النشاط البدني مما يعرضهم للأمراض.

ووضعت منظمة الأمم المتحدة من خلال مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، مجموعة من النصائح على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، تتضمن بعض الأنشطة البدنية للحفاظ على صحتكم خلال تواجدكم في المنزل لتنفيذ إجراءات العزل المنزلي لعدم التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، ولخصت التدريبات في خمس عناصر هي:

- تدريبات رياضية لتقوية العضلات والتوازن.

- القفز بالحبل.

- ألعاب فيديو ذات نشاط بدني.

- الرقص.

- دروس التدريبات الرياضية عبر الانترنت.

وفي إطار الحفاظ على الصحة الجسمانية خلال الوجود في المنزل، قد يعاني الكثيرون من ضعف العضلات نتيجة إهمال التمرينات اليومية التى اعتادوا عليها فى الجيم، وذكر موقع healthline بعض الأكلات الصحية التى تعمل على تقوية العضلات، وينصح بتناولها أثناء فترة العزل المنزلى مع ممارسة الرياضة فى المنزل ومن هذه الأكلات:

Advertisements

1:البيض، يحتوى على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية والفيتامينات الأخرى المهمة لصحة الجسم والعضلات.

2:سمك السلمون، يعتبر من أفضل أنواع الأسماك التي ينصح بتناولها دائما لتعزيز صحة الجهاز المناعى وتقوية العضلات والمفاصل، حيث يحتوى على أحماض دهنية والأوميجا 3 التى تعزز صحة العسلات.

3: صدور الدجاج، تحتوى على نسبة عالية من البروتينات وفيتامين ب والدهون الصحية التي تمد الجسم بالنشاط والطاقة وتساعد على بناء العضلات والمفاصل.

4:زبدة الفول السودانى، وهى من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تحد من خطر الإصابة بمشاكل العضلات والمفاصل وتعمل على تعزيز صحة العضلات

قد يهمك أيضا:

مسنة بريطانية عمرها 100 سنة تنجح في هزيمة "كورونا" و6 أمراض أخرى

دراسة تؤكد أن النشاط البدني لكبار السن له فوائد كثيرة