8 أطعمة لا تحتاج إلى التبريد في الثلاجة.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلجأ العديد من السيدات إلى وضع جميع الأطعمة في الثلاجة، وذلك لاعتقادهن أن الثلاجة هي الوسيلة الآمنة لحفظ الطعام، إلا أن هناك مجموعة من الأطعمة التي لا يشترط وضعها بالثلاجة، وذلك لا يؤثر على جودتها.

سنستعرض بعض أنواع هذه الأطعمة التي يمكنك استخدامها دون حاجتها إلى تبريد.

الزبدة

بالرغم من احتواء الزبدة على حليب مبستر، إلا أنها قد تبقى لعدة أيام خارج الثلاجة، وذلك وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، وقد تتحول نكهتها بعد فترة طويلة جداً إلى زنخة، لذلك يجب الاحتفاظ بها في في وعاء محكم الغلق، وأن تكون درجة حرارة المطبخ أقل من 70 درجة فهرنهايت.

البطيخ

يمكنكِ إبقاء البطيخ غير المفتوح أو المقطع أي ذي الجلد الخشن خارج الثلاجة، لكن بمجرد فتحها يجب أن تضعيها مباشرة في الثلاجة.

الطماطم

يمكن للطماطم أن تحتفظ بجودتها خارج الثلاجة، إذ يتسبب التبريد في سرعة تلفها وتغير طعمها، لكن بمجرد فتحها يجب استخدامها فوراً أو وضعها بالثلاجة.

البطاطا

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يتسبب التبريد في تحول النشا الموجود في البطاطا إلى سكر، وذلك وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، لذلك يمكنكِ الاحتفاظ بها في كيس ورقي في مكان بارد ومظلم.

البصل

إن الرطوبة العالية تؤدي إلى إفساد البصل بعد فترة من الوقت، لأن له القدرة على امتصاص الرطوبة فيصبح طريا، لذلك توصي وزارة الزراعة الأمريكية بتخزين البصل في مكان مظلم وبارد وجيد التهوية.

الخبز

يقلق الجميع بشأن الخبز فمن المعروف أن بقاءه خارج الثلاجة يسرع من فساده، لكن وضعه في الثلاجة سيجعله يابسا وغير صالح للأكل، لذلك يمكنكِ الاحتفاظ به في صندوق محكم الإغلاق فيبقى لعدة أيام، وإذا أردت بقاءه لفترة طويلة يمكنك تجميده فهذا يحفظه لمدة 3 أشهر.

العسل

تتسبب درجات الحرارة الباردة في تصلب العسل وهذا سيصعب استعماله، إذ تقول وزارة الزراعة الأمريكية إنه يمكن بقاء العسل في درجة حرارة الغرفة لمدة عام كامل على الأقل، وبعد ذلك الوقت يعتبر آمنًا للأكل لكن جودته لن تكون جيدة.

القهوة

يمكن للقهوة المطحونة أن تمتص روائح الأطعمة الأخرى الموجودة الثلاجة، لذلك قومي بتخزين القهوة في وعاء محكم بعيدًا عن الرطوبة والحرارة وأشعة الشمس.