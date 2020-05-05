تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموذي البلوبيري والشوفان

المقادير - البلوبري : عبوة (لبن بالبلوبيري)

- البلوبري : كوب (مجمد)

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- الشوفان : ربع كوب

- القرفة : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

- العسل : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. ضعي البلوبيري المجمد واللبن والشوفان والعسل والقرفة والفانيلا في الخلاط الكهربائي. 2. اهرسي المزيج حتى يصبح ناعماً. Advertisements 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك البلوبري تعرفي على طريقة إعداد وتحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

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