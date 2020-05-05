تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الشمام الصيفي

المقادير

- الشمام : 3 اكواب (مقطع مكعبات)

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. ضعي الشمام والحليب والسكر في الخلاط الكهربائي. 2. اخلطي المزيج حتى يصبح ناعماً. Advertisements 3. اسكبي العصير في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب طريقة إعداد وتحضير سموذي الشمام باللوز

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