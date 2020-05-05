تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل البرتقال الكريمي

المقادير

- عصير البرتقال : كوب

- عصير التفاح : نصف كوب

- العسل : 3 ملاعق كبيرة

- حليب بودرة : 2 ملعقة كبيرة

- الموز : 1 حبة (مقطع)

- مكعبات الثلج : 2 كوب الطريقة: 1. ضعي عصير البرتقال مع عصير التفاح والعسل والحليب البودرة في الخلاط. 2. أضيفي الموزة والثلج واخلطي حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً. Advertisements 3. صبي المزيج في أكواب وقدميه فوراً. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تارت البرتقال تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

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