تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليموناضة بالتوت الأزرق

المقادير

- سكر : كوب

- الماء : 6 اكواب

- التوت الأزرق : كوب (بلوبيري / طازج)

- عصير الليمون : ثلاث أرباع الكوب (طازج) الطريقة: 1. اخلطي كوب من السكر مع كوب الماء في قدر على النار حتى يذوب السكر. 2. أضيفي البلوبيري واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار واتركي المزيج لمدة 4 دقائق. 3. ضعي الخليط في إبريق واتركيه حتى يبرد. Advertisements 4. أضيفي عصير الليمون و 5 كوب ماء واتركي الإبريق في الثلاجة لحين التقديم. 5. قدميه بارداً ويمكن إضافة مكعبات الثلج في أكواب التقديم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الليمون بالنعناع تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مافن التوت بالشوكولاتة البيضاء

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