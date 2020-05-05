تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي البطيخ بالنعناع

المقادير

- بطيخ : ثلاث أرباع الكوب (مقطع بدون بذور)

- ورق نعناع : نصف كوب

- ثلج : 10 مكعبات

- سكر : 2 ملعقة صغيرة الطريقة: 1. أضيفي إلى إبريق الخلاط الكهربائي جميع المكونات. 2. واضربي حتى يتشكّل خليط كثيف وثقيل القوام، وزعيه على كأسين طويلين شفافين. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شراب البطيخ تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع

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