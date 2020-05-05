تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الجرجير باللبن

المقادير

- الجرجير : باقة

- لبن : كوبان ونصف

- العسل : 3 ملاعق كبيرة (أبيض) الطريقة: 1. اغسلي الجرجير جيدًا، ثم اضربي جميع المكونات معا في الخلاط الكهربائي وصبيها في كاسات وقدميها. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينغ الفانيلا بالعسل تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الأفوكادو بالعسل

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