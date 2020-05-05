تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الرمان بالحليب

المقادير

- عصير الرمان : كوب (شراب مركز)

- حليب : 4 اكواب (بارد)

- زبادي : نصف كوب

- الماء : كوب

- سكر : 4 ملاعق كبيرة الطريقة: 1. في إبريق الخلاط ضعي الماء، الحليب البارد، السكر والزبادي وشراب الرمان. 2. شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تختلط المكونات ويتكون الشراب، وزعي الشراب في الكاسات وقدميه بارداً. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الرمان تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مخفوق الزبادي وقمر الدين

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