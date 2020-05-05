المقادير

- الماء : ليتر

- القهوة العربية : ملعقة كبيرة

- بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات القصيم)

- الزنجبيل : حسب الرغبة

- هيل : 2 ملعقة صغيرة الطريقة: 1. نضع لتر ماء في ركوة ونضيف إليها جميع المقادير. 2. وتترك لتغلي على النار لمدة نصف ساعة. Advertisements 3. تقدم القهوة العربية مع أي نوع من التمور أو الرطب أو الحلويات. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة المثلجة اللذيذة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الشوفان بالزنجبيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير القهوة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.