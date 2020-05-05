تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي مانجو وموز

المقادير

- عصير الأناناس : نصف كوب

- مانغو : 2 كوب (مقطّع ومجمّد)

- الموز : نصف حبة

- لبن زبادي : نصف كوب

- العسل : ملعقة كبيرة الطريقة: 1. قطّعي الموزة إلى دوائر، في الخلاط الكهربائي، ضعي قطع المانجو المجمّدة ودوائر الموز. 2. أضيفي اللبن الزبادي وعصير الأناناس والعسل، اخلطي المكونات جيداً حوالي دقائق. Advertisements 3. اسكبي السموثي في كوبين وقدّميهما. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سموثي الأناناس تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم

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