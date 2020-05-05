تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الأفوكادو بالعسل

المقادير

- الأفوكادو : نصف حبة

- الموز : 2 حبة

- عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

- العسل : 2 ملعقة صغيرة

- الماء : نصف كوب الطريقة: 1. قشّري الأفوكادو وقطّعيه وخذي نصف الكمية، قشّري الموز وقطّعيه أيضاً. 2. ضعي الموز، الأفوكادو، الماء، عصير الليمون الحامض والعسل في الخلاط الكهربائي. 3. اخلطي المكونات حتى تحصلي على عصير متجانس. Advertisements 4. اسكبي العصير في الكوب، زيّنيه بشرائح ليمون حامض ثمّ قدّميه. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكتيل الموز بحليب اللوز للرجيم تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير الكركديه مع الليمون والنعناع

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