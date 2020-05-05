التمارين المتقطعة عالية الكثافة.. هكذا تساعد على تحسين ذاكرة كبار السن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجد الباحثون في جامعة ماكماستر خلال دراستهم أن تأثير التمارين الرياضية على الدماغ، وخاصة التمارين المتقطعة عالية الكثافة (HIIT) تحسن الذاكرة لدى كبار السن.

وخلال الدراسة التي نشرت في مجلة الفيزيولوجيا التطبيقية والتغذية والتمثيل الغذائي، أكد الباحثون أن تكثيف التمارين الرياضية أمر بالغ الأهمية، حيث شهد أداء ذاكرة مجموعة من كبار السن الذين مارسوا التمارين المتقطعة تحسنًا يصل إلى 30٪، في حين أن أداء المجموعة الثانية الذين يمارسون التمارين الرياضية بشكل معتدل لم يشهد أي تحسن.

وتقول جينيفر هايز، أستاذة مشاركة في قسم علم الحركة في جامعة ماكماستر: "إن هناك حاجة ملحة للتدخلات التي تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن الأصحاء، ولم نبدأ إلا مؤخرًا في تقدير الدور الذي يلعبه أسلوب الحياة، وأكبر عامل خطر مرتبط في الواقع بالنشاط البدني".

وأضافت: "ستساعد هذه الدراسة الناس على معرفة التمارين الرياضية المتعلقة بصحة الدماغ وأنواع التمارين التي تعزز الذاكرة وتبقي الخرف بعيدًا".

وخلال الدراسة، قام الباحثون بتجنيد العشرات من كبار السن المستقرين صحيًا تتراوح أعمارهم بين 60 و 88 سنة، حيث تمت مراقبتهم على مدى 12 أسبوعًا وشاركوا في ثلاث جلسات تمرين في الأسبوع، وقد قام البعض بإجراء التدريب المتقطع المرتفع الشدة (HIIT) والبعض الآخر بإجراء التدريب المستمر المعتدل الشدة (MICT)، في حين اكتفت مجموعة بالقيام بتمارين التمدد فقط.

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وتضمن تدريب "HIIT" القيام بأربع مجموعات من التمارين عالية الكثافة على جهاز المشي لمدة أربع دقائق، تليها فترة الراحة، في حين تضمن تدريب "MICT" مجموعة واحدة من تمارين الأيروبيك متوسطة الشدة لمدة 50 دقيقة تقريبًا.

ولاكتشاف التحسينات المتعلقة بالتمارين في الذاكرة، استخدم الباحثون اختبارًا محددًا يستفيد من وظيفة الخلايا العصبية حديثة الولادة الناتجة عن التمارين، والتي تكون أكثر نشاطًا من الناضجة، ومثالية لتشكيل اتصالات جديدة وصنع ذكريات جديدة.

كما وجدوا أن كبار السن في مجموعة HIIT لديهم زيادة كبيرة في الذاكرة عالية التداخل مقارنة بالمجموعات الأخرى، و يسمح لنا هذا الشكل من الذاكرة بتمييز سيارة عن أخرى من نفس النوع أو الطراز على سبيل المثال.

ووجد الباحثون أيضًا أن التحسينات في مستويات اللياقة البدنية ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتحسن في أداء الذاكرة، وصرحت هايز: "لم يفت الأوان أبدًا للحصول على الفوائد الصحية للمخ من النشاط البدني، ولكن إذا كنت ستبدأ في وقت متأخر وترغب في رؤية النتائج بسرعة، فإن بحثنا يشير إلى أنك قد تحتاج إلى زيادة كثافة التمارين الرياضية".

وتحذر أنه من المهم تكييف التمارين الرياضية وفقًا لمستويات اللياقة البدنية الحالية، ولكن إضافة كثافة يمكن أن تكون بسيطة مثل إضافة صعود التلال إلى تمرين المشي اليومي أو الجري بسرعة لمسافات قصيرة.