خبيرة نفسية تكشف عن طُرق تعزيز الثقة بالنَّفْس خلال التعامُل مع الآخرين

تُعدّ الثقة بالنفس من أهمّ السمات الشخصيّة التي تُحدّد حياة المراهق وتوافقه مع ذاته ومع مجتمعه، بالإضافة إلى أنّها تعني تَقبُّل القُدرات التي منحها الله للفَرد والرضا بها، والتكيُّف معها، والقدرة على مُواجهة الظّروف اليوميّة بكافّة أنواعها بفاعليه أكثر؛ فالثقة بالنّفس تُضيف للفرد إحساساً بالاعتزاز، والافتخار بمهاراته وكفاءاته.

وتقول الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية، إن الثقة بالنفس هي عبارة عن شعور داخلي، يجعل المراهق يشعر بأنه ذو شأن عظيم، وقيمة مرتفعة لدى الأشخاص الآخرين، مما يجعل هذا الشعور ينعكس إيجاباً على تصرفات الفرد وحركاته وطريقته في اتخاذ القرارات، إيماناً منه أن الثقة بالنفس احترام للذات، أي أنه كلما زاد الفرد من احترامه لنفسه كانت ثقته بنفسه أكبر.

أسباب انعدام ثقتك بنفسك

هناك عدة أسباب تختلف من شخص إلى آخر، ولكن غالباً ما يعود السبب للعائلة، فليست كل العائلات تدعم أفرادها بنفس الحب والاهتمام والتواصل مع أفراد الأسرة، ويعود السبب عند البعض الآخر إلى العمل في ظروف قاسية طيلة الوقت والفشل المتكرر بعد كل محاولة، لذا إليك أسباب تقوم بإحباطك:

الانتقاد بطريقة سلبية، مثل قول أشياء تسيء إليك وإلى شعورك.

الضغط عليك بالمزيد من الأعباء والمهام التي هي أكبر منك ومن مسؤولياتك.

التعرض للسباب منذ الصغر وطريقة التربية الخاطئة.

تصرفات يفعلها أفراد تهدم ثقتك بنفسك، مثل التحقير منك طيلة الوقت.

عندما تحاول أكثر من مرة وتفشل.

طرق تعزيز الثقة بالنفس

حوِّل الأفكار السلبية إلى إيجابية

هناك بعض الكلمات التي من شأنها أن تحبطك وتقلل من تقديرك لذاتك، لذا بعد تحديد الكلام الذي يقلل منك ابدأ بتحويل الكلام إلى أفكار إيجابية، مثل ”هذه محاولة جديدة” سأحاول مرة أخرى ”سيستمع الناس لي”.

لا تسمح بمرور الأفكار في طريق سلبي

اترك فرصة لتحقيق الأفكار الإيجابية بسهولة، فهذا سيجعلها تنتشر داخل عقلك وتفكر بها تلقائياً، فكلما واجهت موقفاً لا تسمح له بالمرور بطريقة سلبية في عقلك، واعلم أن أسهل شيء هو أن تفكر بسلبية.

ابحث عن الدعم

الجأ إلى دعم الأصدقاء والأقارب للتخلص من الأفكار السلبية التي تواجهها واستبدالها بالأفكار الإيجابية.

ابتعد عن الأشخاص المزعجين

تجنب المواقف المزعجة والأشخاص المزعجين، ولا تتصرف معهم سواء من عائلتك أو أصدقائك، لا تتعامل مع الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط الدائم.

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لا تفكر فيما يحزنك

من الطبيعي أننا جميعاً نواجه أموراً ومشاريع خاسرة، ولكن ماذا يحدث إن فكرنا في هذه الأمور كل ثانية؟! لذا ليس من الجيد عند البدء من جديد أن تفكر فيما يحزنك، والأفضل أن تتعلم طرقاً للتخلص من الضغط النفسي والتفكير في ما يفرحك.

حدد مواهبك

إن من أفضل طرق تعزيز الثقة بالنفس عندك هي تحديد ما الذي تجيده، ليس صحيحاً إن قلت لنفسك “لا أجيد شيئاً” فهذا غير صحيح، وإنما يوجد شيء لم تكتشفه بعد أو لم تأخذ بالك منه، ابدأ بتحديد ما يجب عليك القيام به، مثل الكتابة، الموسيقى، أو الرقص، أو شيء تجيد فعله.

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