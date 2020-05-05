صورة ساخرة تدمر حياة عرضة أزياء تايوانية بسبب عمليات التجميل

معاناة كبيرة قضتها عارضة أزياء تايوانية فى مكافحة المضايقات عبر الإنترنت بعد استخدام صورتها، التى التقطتها لها، وكالة صور لتقرير إخباري، ولكنها تحولت لاحقًا إلى "ميم"، ففي عام 2012، عرضت وسائل الإعلام العالمية قصة رجل أعمال صيني، زعم أنه رفع دعوى قضائية ضد زوجته لتضليله، ليعتقد أنها جميلة بشكل طبيعي، حيث ادعى الرجل أن المظهر الجيد لزوجته كان نتيجة الجراحة التجميلية وأنه لم يعلم بها إلا بعد مواجهة المرأة، لأن ابنتيهما لم ترثا أيًا من مظهرها الجميل.

إذا كنت تتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي منذ فترة فمن المحتمل أنك شاهدت هذه الصورة على الإنترنت مرة واحدة على الأقل، يظهر زوجان مع أطفال ليسوا وسيمين، فالسيدة هى هايدى ييه عارضة الأزياء التايوانية تدعى أن الصورة دمرت مسيرتها المهنية كـ "موديل" وتسببت في مشاكل شخصية لها.

وبعد وقت قصير من انتشار الصورة أصبحت "ميم" شائعة، وغالبًا ما يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي مع شرح "جراحة التجميل: لا يمكنك إخفاءها إلى الأبد".

قالت هايدي إن نقطة واحدة ساءت الأمور لدرجة أن أصدقاءها، الذين عرفوها لسنوات، سألوها إذا كان صحيحًا أنها أجرت جراحة تجميل، وأن زوجها أراد الانفصال عنها بسبب الصورة وبسبب مظهرها الحقيقى.

وتقول الموديل، "رفض الناس أن يصدقوا أننى لم أجر أي جراحة تجميل، يسألنى العملاء إذا كنت المرأة في الصورة، بعد ذلك، لم يكن لدى سوى أدوار صغيرة فى الإعلانات".

في عام 2015، بعد 3 سنوات من بدء كابوسها، ناشدت العارضة الشابة وسائل الإعلام لمساعدتها على تصحيح الصورة فى مقابلة مع bbc.

احدى عيادات التجميل، استخدمت الصورة، كنوع من الترويج لها، لكن هايدي تدعي أنه كان من المفترض فى الأصل استخدامه فقط في الصحف والمجلات، من قبل هذه العيادة فقط.

وخلال مؤتمر صحافي في عام 2015 ، قالت هايدى ييه إنها ومحاميها طلبا من شركات الاعلانات إزالة الصورة المعدلة، لكنهما فعلتا ذلك فقط بعد وقت قصير من تنظيم مؤتمر صحفى لمعالجة المشكلة.

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شركة JWT زعمت أنها تمتلك حقوق الطبع والنشر للصور ولها الحق فى تحريرها واستخدامها كما تراه مناسبًا، ولكن محامي اختلف معهم، مدعيا أن هايدى أعطت حقوق الطبع والنشر لشركة JWT ، وليس لعملائها.

وقالت هايدي: "لا يمكننى أن أتحمل الأمر.. قد لا يستخدم الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي الآن، لكنه سيؤذيهم عندما يكبرون".

تراجعت الفضيحة بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، لكن الصورة المثيرة للجدل التي بدأت بها لا تزال مشتركة على الإنترنت على نطاق واسع، وعلى الأرجح لن تختفي أبدًا، وقامت وسائل الإعلام التايوانية مؤخرا بإعادة النظر فى هذه الحالة الفريدة، وكتبت أن هايدي ياه عادت منذ ذلك الحين إلى مسقط رأسها في مقاطعة نانتو، حيث تقضي معظم وقتها في تربية ابنها والاجتماع مع الأصدقاء.

حاليا تروج هايدي لمستحضرات التجميل والمنتجات الأخرى على حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعى، لكنها لم تعد "موديل" احترافية.

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