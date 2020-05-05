تعد منتجات جمال الأطفال من أخف المستحضرات على البشرة، وربما يكون ذلك ما تحتاجه بشرتك، فصابون الأطفال له العديد من الفوائد لبشرتك، بالإضافة إلى الزيت، وفى هذا التقرير نستعرض طرق مختلفة لاستخدام زيوت الأطفال فى روتين العناية بجمالك وفقًا لموقع "standardmedia".

مرطب يومي

زيت الأطفال له فوائد عديدة كمرطب، إنه لطيف بما فيه الكفاية لأنواع البشرة المختلفة ويعطى تأثيرًا ناعمًا ومتوهجًا على البشرة، استبدلى مرطبك المعتاد بزيت الأطفال وستحبى كل الامتيازات التى سيأتى بها.

زيت للأظافر الجافة

البشرة الجافة تؤدى إلى ضعف الأظافر وهشاشتها، غالبًا ما يتسبب طلاء الأظافر وغسل المنظفات والمواد الكيميائية الأخرى بمرور الوقت إلى جفاف الأظافر وهشاشتها، لذلك يمكنك استخدام زيت الأطفال على الأظافر الجافة، من خلال وضع القليل يوميا قبل النوم.

علاج تشققات الكعب

يمكن لزيت الأطفال ترطيب كعبك بشكل فعال بالطبع ستعتمد فعاليته أيضًا على عدد مرات تقشير قدميك أيضًا، قومى دائمًا بإقران باديكيرك بتدليك من زيت الأطفال.

مزيل المكياج

زيت الأطفال هو بديل رائع لمزيلات المكياج القاسية التى تستخدمها العديد من النساء، كما أنه بديل جيد للصابون والماء العاديين لأن تلك يمكن أن تجفف الجلد بمرور الوقت، ضعى القليل من زيت الأطفال على وسادة قطنية وافركيها برفق لإزالة كل المكياج، إنه أفضل لمنطقة العين لأنه لطيف للغاية.

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مقشر الشفاه

إذا كنت تبحثين عن مقشر شفاه مثالى لكى يجعلها ناعمة، فقد يكون زيت الأطفال هو الخيار الأفضل لك، يمكنك خلط بعض السكر مع الزيت وفرك شفتيك بلطف لبضع ثوان، ثم شطفه، يساعد ذلك بشكل فعال على إزالة الجلد الميت، ويتركه أكثر إشراقًا ونعومة

زيت للتدليك

استخدمى زيت الأطفال لتدليك بشرتك، فهو مغذى للبشرة وغنى بفيتامين E، سيساعد على إزالة اللون وهو آمن للاستخدام لأن الجلد حول العينين رقيق.

زيت أطفال لشعرك

زيت الأطفال سيصلح نهايات شعرك، ويعطيها اللمعان الذى تحتاجه، ضعى القليل منه على شعرك ودلكى فروة رأسك أيضًا، لكن احذرى لأنه قد يجعل شعرك دهنيًا بسهولة.

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