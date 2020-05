فيلم وثائقي يكشف الجانب المظلم من حياة الأميرة ديانا ويجيب عن حقيقة محاولتها للإنتحار

من المقرر أن يصدر فيلم وثائقي جديد عن حياة الأميرة الراحلة ديانا "Princess Diana"، يتحدث عن محاولتها الانتحار أربعة مرات، وذلك طبقا لما نشرته صحيفة The Sunالبريطانية، والتي تحدثت عن أن الفيلم الوثائقي الجديد والذي يحمل اسم " Being Me: Diana"، سيستعرض بالكثير من التفصيل المشكلات النفسية التي عانت منها الأميرة الراحلة، بداية من طفولتها المضطربة مرورا بمشكلاتها مع اضطراب الشهية وزواجها المضطرب بالأمير تشارلز "Prince Charles" ولي عهد بريطانيا.

الفيلم وثائقي يعرض مقطع فيديو لم ينشر من قبل للأميرة ديانا

الفيلم الوثائقي الجديد سيعرض أيضا مقطع فيديو لم ينشر من قبل، لكلمة ألقتها الأميرة الراحلة ديانا تحدثت فيها عن الفترة العصيبة التي مرت بها بعد انفصالها عن الأمير تشارلز في عام 1992، وكان مقطع الفيديو قد تم تصويره قبل فترة من وفاة الأميرة الراحلة في حادث سيارة مأساوي في باريس في عام 1997.

الفيلم الوثائقي الجديد عن حياة الأميرة ديانا أمير ويلز الراحلة، قام بإعداده شركة " DSP" التلفزيونية والتي أعدت أفلام وثائقية شهيرة من بينها "127 Hours"، " Torvill And Dean"، ولقد تحدثت عدة تقارير عن أن مشروع الفيلم الوثائقي قد تم إعداده لصالح شبكة Netflix الشهيرة، إلا أن الشبكة لم تتعاقد رسميا بعد على شراء حقوق عرض الفيلم.

قصر باكنغهام على دراية بالفيلم منذ فترة

طبقا لما نشرته الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع فإن العائلة المالكة البريطانية كانت على دراية منذ فترة لا بأس بها بمشروع الفيلم، وهو الأمر الذي أكدت صحته متحدثة رسمية باسم قصر باكنغهام عندما قالت: "الجميع في العائلة المالكة على دراية بمشروع الفيلم منذ فترة، وعلى رأسهم الملكة".

الفيلم قد يثير استياء الأميرين وليام وهاري

طبقا لما نشرته الصحيفة فإن الفيلم تم تسجيله قبل إعلان الأمير هاري "Prince Harry" وزوجته ميغان ماركل "Meghan Markle" دوقة ساسيكس، انسحابهما رسميا من دوريهما كفردين رئيسيين في العائلة المالكة البريطانية، وانتقالهما للإقامة في الولايات المتحدة، الصحيفة تحدثت أيضا عن أن الفيلم الوثائقي الجديد قد يثير استياء ابني أميرة ويلز الراحلة، الأمير وليام "Prince William"، وشقيقه الأصغر الأمير هاري والذي تعاون مع شبكة Netflix في وقت سابق من هذا الشهر عندما شارك في تقديم حلقة خاصة من المسلسل الكرتوني الشهير " Thomas The Tank Engine" بمناسبة الذكرى السنوية 75 لعرض المسلسل والذي كان أحد المسلسلات الكرتونية المفضلة للأمير هاري خلال مرحلة الطفولة، ويعتقد أن الأمير هاري وزوجته يتفاوضان حاليا مع شبكة Netflix للتعاون معا في عدد من المشاريع المستقبلية.

