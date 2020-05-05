تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن لسان العصفور

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- معكرونة لسان العصفور : 500 غراماً (اورزو)

- رب الطماطم : نصف كوب

- الماء : كوبان

- مرق دجاج : كوب

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- اللحم : 250 غراماً (مفروم ناعم)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- بهار : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- جبنة بازميزان : ربع كوب (للوجه)

- البقدونس : قليل (مفروم ناعم للزينة) الطريقة: 1. يذاب رب البندورة بالماء. 2. توضع ملعقة طعام زبدة في مقلاة وتحمر البصلة لتذبل ويضاف اللحم ويقلب لينضج ويرش بالملح والفلفل والبهارات. 3. توضع ملعقة زبدة في مقلاة واسعة وتحمص المعكرونة لتصبح ذهبية اللون ويضاف لها وبحذر المرق وخليط رب البندورة بالماء واللحم المفروم. Advertisements 4. يدهن صحن خاص بالفرن ببقية الزيدة ويسكب الخليط ويغطى بورق المنيوم ويدخل للفرن على حرارة 175 من 20-25 دقيقة لتستوي المعكرونة وتشرب الماء. 5. ترش بالجبنة والبقدونس المفروم. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الشعيريّة باللحم والمكسّرات تعرفي علي طريقة تحضير شوربة الطماطم بالكرفس

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